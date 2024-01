BALLETTO D'ADDIO?

FirenzeViola.it

Centottantasette minuti in questa stagione sono bastati a Yerry Mina per attrarre l'interesse da parte di diversi club in Europa. Porto, Olympiacos, club spagnoli e non ultimo il Besiktas: hanno tutti chiesto informazioni per il difensore colombiano arrivato a Firenze solo qualche mese fa e già pronto a fare le valigie. Il contratto lo permette, perché a fronte del milione e mezzo a stagione previsto dalla Fiorentina per l'ex Everton, c'è di mezzo un accordo da una stagione con un'altra opzionale in favore del club viola. Niente che possa fare da muro in caso di volontà di addio.

Il giocatore per adesso non ha espresso la volontà di salutare le rive dell'Arno ma la sensazione da più parti è che un addio sia più che possibile. Difficile trattenere un calciatore che vorrebbe più spazio e che davanti ha tre giocatori come Ranieri, Quarta e Milenkovic di cui raramente Italiano vuole fare a meno. L'unica speranza per un no secco a chi chiede Mina è che il tecnico si opponga nel tentativo di tenersi a disposizione l'eventualità di una difesa a tre. Ma per ora questo non sembra uno scoglio insormontabile.

La Fiorentina intanto aspetta un'offerta che possa convincere davvero la società a lasciar andare il difensore (il Porto, club che si è fatto avanti con più forza, ha preso tempo perché sta valutando altri profili) e intanto si interroga sull'eventuale sostituto. Le prime idee portano ad un ritorno sul mercato per prendere un profilo più affidabile anche dal punto di vista fisico, lasciando a Comuzzo ancora il ruolo di quinto difensore. Da qui al 1° febbraio però sarà lunga e le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro. Di sicuro, e non era impensabile anche qualche settimana fa, le possibilità che Mina saluti non sono poche.