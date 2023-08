BAIANO A RFV: "ITALIANO HA RAGIONE: MI RIVEDO IN BELTRAN, ECCO PERCHÉ"

FirenzeViola.it

Francesco Baiano a Radio Firenze Viola

Stuzzicato sul paragone fatto da Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa - Beltran in alcune caratteristiche mi ricorda Baiano -, lo stesso Francesco Ciccio Baiano ha parlato a Radio FirenzeViola delle similitudini e delle differenze tra lui, ex attaccante della Fiorentina, e Lucas Beltran: "Ho avuto modo di vederlo in alcune partite. In alcune cose ci somigliamo, anche se non siamo identici. A livello tecnico è molto forte, attacca bene la profondità e non disdegna l'idea di abbassarsi ed uscire dall'area per dialogare. In questo mi somiglia, non è una prima punta statica. Poi fisicamente lui è messo meglio di come ero io, è alto un metro e settantasei. In area di rigore poi si muove con grande rapidità. Quello che ci accomuna di più però, ripeto, è il fatto che siamo attaccanti "atipici", non egoisti. Se riesce a fare quello che ho fatto io sarei molto contento per la Fiorentina.

Contro il Genoa ho visto i minuti che ha giocato, ancora non ci si può aspettare un grande impatto. Il vero Beltran lo vedremo fra circa due mesi credo. Deve conoscere i compagni di squadre ed imparare la lingua. Ci vorrà un po' di tempo ma sono sicuro che farà bene. C'è un bel ballottaggio con Nzola ma, al di là dei trascorsi allo Spezia, conoscendo Vincenzo Italiano non credo che l'angolano parta davanti nelle gerarchie".