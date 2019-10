BADELJ SCARICO, DALBERT NON SPINGE, DRAGOWSKI C'È

DRAGOWSKI – Non si fa sorprendere, in avvio, dal cross velenoso di Lulic. Superato da Correa sull'uno a zero si riscatta poco dopo con una splendida uscita sempre sull'argentino. Attento anche nel secondo tempo su un tiro da fuori di Lulic si toglie la soddisfazione di parare il rigore. Prezioso, 7

MILENKOVIC – Un po' in sofferenza sugli inserimenti di Correa nel primo tempo è beffato dall'assist di Immobile per il gol di Correa. Recupera sicurezza e posizione col passare del tempo ma nel finale finisce in apnea, 5,5

PEZZELLA – Su una punizione di Pulgar, dopo dieci minuti, salta più in alto di tutti ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Anche lui però si fa sorprendere sul vantaggio laziale seppure nel secondo tempo rischi poco fino al raddoppio laziale e al rigore sul quale rimedia anche il giallo per proteste, 5,5

CACERES – Ci prova anche lui di testa poi con una buona dose di esperienza stende Lazzari in area di rigore tra le proteste biancocelesti. S'infortuna dopo 38 minuti, non una buona notizia, 6

Dal 38'pt RANIERI – Appena entrato si fa ammonire per un'entrata pericolosa sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo sono meritati gli applausi quando si fa tutto il campo palla al piede però nel finale viene espulso per la mano che regala il rigore alla Lazio. Travolto, 5,5

LIROLA – Nella prima frazione spinge il giusto e prende in consegna Lulic. Anticipato sul più bello nei primi minuti della ripresa, viene sostituito dopo una buona discesa sulla destra senza che Chiesa ne approfitti. Più terzino che esterno di fascia, 6

Dal 15'st SOTTIL – Poco servito subito dopo il suo ingresso fatica a entrare nel vivo della partita, poi Lukaku gli soffia nell'azione del due a uno di Immobile, 5,5

PULGAR – Due buone punizioni che Pezzella e Caceres, di testa, non concretizzano. Anche stasera è tra gli ammoniti ma non sfigura, 6

BADELJ – Comincia in sordina e in mezzo al campo perde il pallone che la Lazio tramuta nel vantaggio di Correa. Che non è una gran serata lo si capisce quando ne perde un altro, quasi al limite della propria area, a una decina di minuti dalla fine. Scarico, 5

CASTROVILLI – Partecipa al buon avvio con un bel tiro dal limite che finisce largo di poco. E' meno continuo rispetto alle ultime gare, rimedia anche un giallo evitabile nel secondo tempo prima di impegnare nuovamente Strakosha con un tiro da dentro l'area di rigore. Resta indispensabile lì nel mezzo, 6,5

DALBERT – Prima frazione molto in ombra con qualche errore di precisione, si rivede in avvio di ripresa con un cross basso sul quale per poco non arriva Lirola. Ingolfato, 5,5

CHIESA – Suo l'invito per Ribery nella prima occasione dei viola, poi arriva al tiro dal limite trovando la risposta di Strakosha. E' l'antipasto del gol che arriva su bell'assist di Ribery. Nel secondo tempo è meno incisivo e poco preciso ma in generale la prestazione è più che positiva, 6,5

RIBERY – Sradica palla a Leiva nei primi minuti, e subito dopo è dall'altra parte a tirare in porta anche se alza troppo la mira. Suo l'assist per il pareggio di Chiesa, nel secondo tempo arriva al tiro ma senza fortuna. Continua a meritarsi gli applausi del Franchi, 6,5

Dal 29'st BOATENG – Un bello spunto che porterà al tiro Castrovilli, 6

MONTELLA – Sono i soliti undici per la settima gara consecutiva. La sua squadra comincia anche bene ma si fa infilare da Correa a metà primo tempo. Il pareggio è però immediato sull'asse Ribery-Chiesa poi causa infortunio entra Ranieri al posto di Caceres. In apertura di ripresa toglie Lirola e inserisce Sottil, poi prova anche la carta Boateng per Ribery ma il guizzo finale è della Lazio che con Immobile porta a casa il bottino pieno. Finale amaro di una gara comunque giocata alla pari, anche se i cambi non funzionano, 5,5