BABY DI DOMANI: COVERCIANO APRE LE PORTE AI TALENTI VIOLA

Per il momento si tratta solo di uno stage di tre giorni, che per di più sarà effettuato lontano da qualsiasi occhio indiscreto (ai media non sarà concesso di varcare le soglie di Coverciano). Eppure è normale che per la truppa di viola - o ex, anche se solo temporaneamente - farà un certo effetto entrare nella casa della Nazionale italiana, che se pur costretta a seguire i Mondiali in Qatar dal proprio divano pochi mesi fa si laureava campione d'Europa. E per giunta con un fiorentino (di maglia) come Gaetano Castrovilli in rosa.

La data del 20 dicembre, giorno in cui avrà inizio la tre giorni di prove al centro tecnico federale, sarà dunque un giorno che difficilmente verrà scordato dai baby (ma mica poi tanto...) chiamati direttamente dal ct Mancini: da Alessandro Bianco, assoluto protagonista in queste amichevoli di dicembre e pronto ad andare a giocare in prestito nel corso della finestra di gennaio, fino al portiere della Primavera Tommaso Martinelli (classe 2006 e tra i più giovani della comitiva) che nei prossimi mesi potrebbe persino diventare il terzo estremo difensore della prima squadra alle spalle di Terracciano e Cerofolini. Le valutazioni, in tal senso, sono ancora in corso.

Ci sono poi altri prodotti del settore giovanile della Fiorentina (oggi in prestito in Serie B) che verranno testati in modo molto attento dallo staff tecnico azzurro: il primo della lista è Niccolò Pierozzi, destinato a tornare a Firenze a partire dalla prossima stagione (al posto di Venuti?) e già proiettato con la mente, oltre che sulla promozione della sua Reggina, anche sul ritorno alla casa-base. L'altro è Christian Dalle Mura, difensore della Spal e punto di riferimento della squadra di Daniele De Rossi, che già un anno fa a Moena aveva colpito per le sue doti Vincenzo Italiano. In attesa che lo splendido Viola Park produca altri talenti di domani, il punto di partenza è di tutto rispetto.