B&B AMRABAT, IL FUTURO DICE BARCELLONA MA IL PRESENTE È BASILEA

Manca sempre meno ad una delle partite più importanti dell’anno per la Fiorentina. Domani sera, infatti, la squadra viola sfiderà il Basilea per una gara che vale l’accesso alla finale di Conference League che si terrà a Praga il prossimo 7 giugno. Vista l’importanza inequivocabile di questa partita, Vincenzo Italiano non potrà fare a meno dei suoi senatori e dei calciatori di maggiore esperienza, e tra questi è presente chiaramente anche Sofyan Amrabat.

Il centrocampista marocchino è pronto a prendersi le redini della mediana viola e al suo fianco, segna grossi dubbi, agirà Mandragora, con Bonaventura trequartista. Dopo aver saltato la gara contro la Salernitana, l’ex Hellas è tornato in campo a Napoli disputando una partita tutt’altro che sufficiente, causando anche il primo rigore per i partenopei,. Nell’ultima partita europea, la gara di ritorno contro il Lech Poznan, Amrabat era assente per lombalgia, ma ora è pronto a tornare in campo dopo aver disputato praticamente tutte le partite di Conference League (12 su 14 totali).

“Contro il Napoli meritavamo qualcosa di più, ma ora siamo concentrati sulla gara di giovedì contro il Basilea” ha detto il classe ‘96 dopo la sfida persa al Maradona. Il rischio che quella contro il Basilea possa essere una delle ultime partite di Amrabat in maglia viola c’è ed è concreto. Voci importanti dalla Spagna confermano che esiste un forte interesse del Barcellona nei confronti del giocatore viola. Le attenzioni dell'allenatore Xavi Hernandez, infatti, sono tutte su Amrabat. Il calciatore a gennaio fu molto vicino alla firma, ma l'operazione venne bloccata dalla dirigenza viola che si oppose fermamente alla cessione nel mercato invernale. Se il ragazzo vestirà ancora la maglia viola il prossimo anno o se sarà in Liga lo dirà solamente il tempo, ma intanto la concentrazione del ragazzo è solamente sulla gara di domani perché, addio o non addio, la volontà del marocchino è quella di regalare un trofeo alla città di Firenze.