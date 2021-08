AVV. ROMEI A FV: "CHE ACQUISTO, TORREIRA! VIVE PER IL CALCIO, MI COLPÌ SUBITO. VI GARANTISCO..."

Chi conosce bene il nuovo centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, è l'avvocato Antonio Romei, ex legale della Sampdoria che fu protagonista del trasferimento dell'uruguaiano in blucerchiato nel 2015: "Andammo a vedere lo spareggio tra Bologna e Pescara per salire in Serie A - afferma Romei in esclusiva ai microfoni di FirenzeViola.it - Lucas ci colpì subito, così decidemmo di acquistarlo lasciandolo un anno in prestito al Pescara".

A volerlo a Firenze è stato il ds Pradè...

"Siamo molto amici con Daniele e non posso che parlarne bene. Quando acquistammo Torreira lui non era ancora alla Samp, ma sarebbe arrivato di lì a poco. Dunque è inutile dire che col giocatore si conoscono davvero bene".

È felice del ritorno in Serie A di Torreira?

"Certo, moltissimo. Si tratta di un calciatore fortissimo e sono contento per lui".

Crede che sia adatto al gioco di Italiano?

"Questa è una valutazione che farà il mister, però penso che sia un giocatore più che adeguato alle sue idee tattiche. Poi è serio, professionale...".

Ecco, come ce lo descrive a livello umano?

"È un ragazzo d'oro. Pensa solo al calcio: vive per questo sport".

La Fiorentina ha fatto un salto di qualità?

"Me lo auguro per i viola, è un acquisto molto importante. Lo dimostra il fatto che l'aveva preso l'Arsenal... quindi il suo valore è indiscutibile".

Anche se ha giocato con meno continuità...

"Ha avuto poco spazio ultimamente, ma è un professionista e si farà valere. Ve lo garantisco".