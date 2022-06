Avanti adagio, lungo le prime tappe di un’estate che imporrà presto il gioco d’anticipo. Non solo il campionato ma anche il play-off decisivo di Conference League chiama in fretta la Fiorentina alle sue nuove responsabilità, tanto più in quell’ambito europeo a lungo inseguito e ritrovato nell’ultimo anno.

Anche per questo nessuno sembra volersi sbilanciare troppo, nemmeno sul fronte dell’allenatore seppure le recenti schiarite facessero pensare ad annunci imminenti. Lo stesso dg Barone, intercettato ieri nel corso di un evento dal respiro europeo, ha ben dribblato qualsiasi riferimento a obiettivi per la prossima stagione, preferendo sottolineare il count-down molto ben avviato relativo al Viola Park.

Sotto traccia prosegue così anche il lavoro del resto della dirigenza, impegnata in una trattativa per lo svincolato Grillitsch che si è fatta più ostica di quanto non si pensasse, e probabilmente in attesa di qualche cambio di scenario che riguardi Torreira (che non più tardi di 48 ore fa ha ribadito la sua volontà di restare a Firenze) o ancora Odriozola (il cui sostituto ideale, almeno per la Fiorentina, sarebbe Dodò). Manovre ancora introduttive, pur sapendo che i primi punti saranno in ballo già tra una sessantina di giorni.