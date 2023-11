ATTENZIONE A UNA SQUADRA IN APPARENTE DISARMO

FirenzeViola.it

Il concetto sul quale ha probabilmente lavorato Vincenzo Italiano nel preparare la sfida di Milano contro il Milan è questo: "ragazzi facciamo attenzione ad una squadra in apparente disarmo". Del resto si tratta di una regola non scritta di buon senso calcistico. Il Milan, malgrado le assenze, gli infortuni, e il clima non sereno dell'ambiente, rimane pur sempre una grande squadra, una Grande che gioca nel suo stadio, con la sua gente.

Perciò, anche se la Fiorentina scendendo in campo a San Siro questa volta ha indubbiamente qualche vantaggio tattico, come ad esempio la precarietà del reparto avanzato che Pioli sarà costretto a schierare, non dovrà sottovalutare quanto sia coriaceo l'impegno della notturna di domani. Le sorprese in una gara contro un'avversaria di tale blasone sono sempre dietro l'angolo.

Di poi la classifica dei viola, e dei milanisti peraltro, è di quelle alte che ingolosiscono. Ecco che l'ansia e il famigerato "braccino", sono sempre in agguato. Nessuna sottovalutazione dell'impegno quindi ma il massimo della concentrazione saranno ingredienti decisivi perché i viola domani sera centrino l'agoniato colpaccio.