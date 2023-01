ATTACCO STERILE, MA NON SOLO: I NUMERI HORROR SOTTOPORTA

Che la Fiorentina di quest'anno abbia un problema di efficacia sottoporta è qualcosa che agli occhi dei tifosi è lampante da ormai diverso tempo. Quando siamo arrivati al giro di boa del campionato, i numeri raccolti in queste prime diciannove gare dall'attacco di Vincenzo Italiano devono rappresentare però molto di più di un campanello d'allarme per tecnico e la dirigenza viola.

La Fiorentina versione 2022/23 ha realizzato 21 reti in 19 gare di Serie A, uscendo dal campo per 7 volte (due nelle ultime due uscite) senza aver segnato. La percentuale realizzativa di Jovic e compagni è tra le peggiori del campionato: i viola sono infatti, dopo Milan e Napoli, la terza squadra che tira di più verso la porta in Italia (393 conclusioni) a fronte del dodicesimo attacco del campionato (21 gol appunto), il che si traduce in un tasso di conversione del 5,3%, il dato peggiore se si esclude quello di Sampdoria e Cremonese, le ultime della classe.

Se ci concentriamo ancora solo sul campionato, salta all'occhio come Italiano non abbia a disposizione un vero e proprio bomber: i "capocannonieri" sono infatti Arthur Cabral, Giacomo Bonaventura e Luka Jovic, tutti a quota 3 reti. Un dato che cozza con le squadre contro cui la Fiorentina vorrebbe competere per l'Europa che, Udinese compresa, hanno tutti un giocatore da almeno 5 reti in questo girone d'andata.

L'attacco di Italiano è finito nel mirino delle critiche, ma se allarghiamo lo sguardo al resto della rosa, notiamo come anche il centrocampo stia dando un apporto pressoché nullo davanti: Bonaventura è, tra i centrocampisti, il solo ad aver segnato più di una rete. L'apporto del "supporting cast" offensivo lascia a desiderare anche per quanto riguarda le varie soluzioni alternative in zona-gol: un altro numero inquietante è rappresentato da quello dei gol segnati da fuori dalla Fiorentina, zero in campionato (2 se consideriamo anche la Conference, la punizione di Cristiano Biraghi contro gli Hearts ed il gran destro di Riccardo Saponara a Riga).

In generale, il quadro riporta una difficoltà quasi strutturale che ha questa Fiorentina nel produrre e realizzare occasioni da gol. Sotto il profilo realizzativo, quello di quest'anno è il secondo peggior girone d'andata viola negli ultimi dieci anni, battuto solo dal girone d'andata del campionato 2020/21, quello in compartecipazione tra Iachini e Prandelli. Numeri impietosi che, forse, spingeranno la dirigenza ad una virata decisa sul mercato in questa ultima settimana.