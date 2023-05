ASSIST E PAROLE AL MIELE. IL SOLDATO KOUAME È PRONTO ALLA GUERRA

FirenzeViola.it

"Kouame ha fatto la sponda, è un ragazzo fantastico e si guadagna la fiducia di qualsiasi allenatore. È andato dentro per questo motivo. Con Ikoné, Sottil e i centrocampisti si fa fatica. Kouame fa più la sponda, abbiamo azzeccato questa soluzione e mi fa felice. Ricordatevi che se devo andare a fare la guerra, mi porto sempre dietro Kouame". Queste le parole al miele di Vincenzo Italiano nei confronti del suo attaccante ivoriano che ieri, con il suo ingresso, ha dato una spinta in più all'attacco della Fiorentina e ha permesso così alla sua squadra di ribaltare il risultato.

Christian Kouame anche ieri, dopo quello contro il Torino, ha messo a referto un assist e dai suoi piedi è partita l'azione che ha portato al primo gol di Jovic. Il suo bottino stagionale conta ora 5 gol e 9 assist nelle 41 partite stagionali tra tutte le competizioni. Numeri niente male se consideriamo che ad agosto la permanenza in Viola dell'ex Genoa era tutt'altro che scontata, con la dirigenza gigliata che si guardava sempre intorno. Ma dalle parole è passato subito ai fatti e già ad inizio stagione l'ivoriano aveva sfornato ottime prestazioni e caricato sulle sue spalle la squadra in difficoltà. Poi un momento di difficoltà in mezzo alla stagione, e adesso di nuovo al top della forma nel momento in cui c'è bisogno di tutto il gruppo. E come ha affermato anche ieri: "Io cerco sempre di dare il massimo aiutando squadra e compagni, quando vengo chiamato in causa do il 100% di me. Magari ci sono giornate storte, ma oggi è andata bene".

E il suo futuro? Il suo contratto scade a giugno del 2024, ma ancora è tutto da definire. Italiano ci punta, lui si mette sempre a disposizione della squadra. Tanto si deciderà nei prossimi mesi, anche sulla base dei risultati sportivi della squadra.