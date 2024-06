ASSE FIRENZE-NAPOLI: GAETANO, SIMEONE E ORA ECCO LINDSTROM

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Firenze-Napoli, filo diretto. Nelle ultime ore ha preso quota l'idea Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 di ritorno in azzurro dopo l'esperienza a Cagliari. Il calciatore è molto stimato da Raffaele Palladino e Daniele Pradè, anche se i sardi lo rivorrebbero così come il Parma ne tratterebbe l'acquisto più che volentieri. Tra l'altro il suo procuratore, Mario Giuffredi, è lo stesso di Biraghi, Parisi e Faraoni, quindi i rapporti incoraggerebbero l'eventuale operazione coi partenopei. Il giocatore ha un contratto in essere fino al 2025 e la sua situazione sarà valutata da mister Antonio Conte in ritiro.

Simeone, a volte ritornano...

Gaetano, che rimarrebbe di buon grado a Napoli, partirebbe casomai a titolo definitivo. Ma non è l'unico azzurro su cui la Fiorentina ha messo gli occhi. Secondo quanto trapela dalla Campania, deve essere monitorata la situazione di Giovanni Simeone che vorrebbe giocare di più: il Cholito partirebbe senza troppi problemi, anzi... L'intenzione è proprio quella. Su di lui ci sono il Torino e il Genoa, ma i riflettori rimangono accesi anche sui viola che potrebbero davvero pensare al cavallo di ritorno, soprattutto nell'ottica di perdere sia Belotti che Nzola e, quindi, di dover rimpolpare il reparto offensivo.

L'ultima idea per la fascia.

Terzo non per importanza ma per cronologia è Jesper Lindstrom. Stamani La Gazzetta dello Sport lo ha accostato alla Fiorentina, in virtù della necessità del Napoli di incassare. L'esterno classe 2000 ha avuto poco spazio quest'anno, motivo per cui non è stato nemmeno convocato all'Europeo dalla sua Danimarca. Tuttavia è apprezzato molto anche da Roberto De Zerbi che potrebbe prospettargli un futuro in Francia, al Marsiglia. Il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 25 milioni di euro, non è da escludere il prestito oneroso. Fra i viola e gli azzurri, insomma, può accendersi l'asse di mercato.