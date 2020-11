ASPETTANDO IL PROFESSORE

José Maria Callejon è ormai da più di una settimana positivo al Coronavirus, ma a breve il gruppo squadra verrà sottoposto a un nuovo giro di tamponi dopo cui avremo modo di conoscere le condizioni aggiornate anche e soprattutto dello spagnolo. In caso di negatività al test, l'ex Napoli potrebbe finalmente tornare a lavorare insieme ai suoi compagni e al nuovo allenatore viola Cesare Prandelli, anche se - è bene sottolinearlo - per i negativizzati è previsto un percorso di riabilitazione tra visite mediche e programmi personalizzati che non dà piena certezza sull'effettivo rientro.

Quel che conta è che Callejon torni al più presto in campo, anche perché finora i tifosi della Fiorentina hanno potuto vederlo giocare non al massimo della sua forma e in particolare fuori ruolo: certamente da adesso non sarà più utilizzato come seconda punta, le sue qualità verranno sfruttate nel 4-2-3-1 o 4-3-3 che Prandelli ha in mente. Inoltre l'esperienza di un calciatore può fare la differenza nei momenti più difficili, ecco perché l'attesa del "Professore", come l'aveva soprannominato Carlo Ancelotti a Castel Volturno per via della sua intelligenza tattica, si fa sempre più trepidante.