ASPETTANDO I BOTTI: NEI PROSSIMI GIORNI SI DELINA IL FUTURO DEI VIOLA

San Giovanni tempo di fuochi d'artificio per Firenze ma non per la Fiorentina: il mercato dei viola stenta a decollare, ancora ingolfato tra partenze già scritte ma ancora non concretizzate ed un grosso punto di domanda sullo sbocco europeo per la prossima stagione. E così, a fine giugno la Fiorentina che si appresta fra due settimane a ripartire per lavorare sul campo nel nuovo Viola Park è praticamente identica (se si escludono gli addii di Saponara e Venuti) a quella che ha concluso l'annata nella triste serata di Praga.

Dicevamo, Fiorentina bloccata sul mercato per cause di forza maggiore, tre incognite che gioco forza si sbloccheranno a breve, probabilmente già dalla prossima settimana. Il primo impasse dovrebbe risolversi prima del 30 giugno, data entro cui è prevista la presa di posizione della Uefa sul caso Juventus. Un'esclusione dei bianconeri dalla Conference League libererebbe la strada alla Fiorentina ed una stagione con o senza Europa -al di là degli interrogativi che si pongono già in città sull'utilità di giocare per il secondo anno la terza competizione Uefa per importanza (CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO) - cambierebbe anche gli orizzonti del mercato viola. Anche il secondo nodo da sciogliere sembra prossimo allo sbroglio: sono giorni di riflessione per Sofyan Amrabat (QUI IL PUNTO), ma non è un segreto che il calciatore partirà, più prima che poi viste le esigenze anche dei club sulle sue tracce di averlo come primo colpo della campagna acquisti.

C'è solamente da aspettare quindi, così come c'è da attendere l'innesco del domino-portieri, prossimo all'avvio con l'imminente passaggio di Guglielmo Vicario al Tottenham. La Fiorentina, osservatrice speciale della vicenda, ha già in mano alcuni profili per la porta (i primi nomi sono quelli di Emil Audero e Wladimiro Falcone) ma attende anche movimenti e segnali che arrivano da altre latitudini, con un occhio ad esempio alla situazione Cragno. Anche qui, i prossimi giorni verranno in aiuto per delineare un quadro più chiaro, visto che Vincenzo Italiano ha messo il nuovo portiere in cima alle priorità, anche in ordine cronologico, di mercato. Insomma il 24 giugno è passato senza botti di mercato ma l'impressione è che la miccia che possa far detonare la finestra estiva anche dei viola sia comunque vicina all'accensione.