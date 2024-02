ASPETTANDO COMMISSO

FirenzeViola.it

In assenza di indicazioni sono proliferati i dubbi, adesso non resta che attendere le prossime verità di Commisso. E’ un po’ la logica conseguenza di una comunicazione, quella viola, che fino ad ora non si è soffermata troppo sulle recenti scelte (tanto più di mercato) e che forse per la prima volta dall’arrivo di Commisso si è scontrata con un fronte più compatto rispetto al passato di scetticismo, per non dire vera e propria sfiducia.

E d’altronde gli strascichi del mancato affare Gudmundsson hanno raccontato proprio di una larga fetta di tifoseria che, fin dall’uscita delle prime voci sulla trattativa tra Firenze e Genova, si era manifestata molto poco propensa a credere al colpaccio dei viola sul mercato invernale. Quelle domande sulle ambizioni del club chiamato a mettere in condizione il tecnico di difendere il quarto posto sono rimaste - ad ora - senza risposta, e anche su questo c'è da augurarsi Commisso voglia far chiarezza.



Di certo non bastassero ulteriori voci tornate a circolare sul futuro del club è anche il domani tecnico della squadra che è già finito sul piano del dibattito, e in effetti è inevitabile domandarsi se e come l'ultima finestra di mercato potrà influire sui risultati della seconda parte di stagione e di conseguenza pure sul futuro dell'allenatore, motivo in più per attendere dalla proprietà risposte su quel è lecito attendersi per l'immediato futuro.