ASPETTANDO BELTRAN, IL DEBUTTO DEL NUOVO "NOVE": OCCHI SU NZOLA

Sabato 5 agosto: la Fiorentina si presenta al St. James Park di Newcastle per l'amichevole coi Magpies con Arthur Cabral come centravanti e numero nove. Sembra passata un'era geologica ed invece il match di Sela Cup e quello di stasera contro il Sestri Levante sono divisi da meno di una settimana: sei giorni, in cui il volto offensivo della Fiorentina è stato stravolto. Fuori, con un velo di tristezza e molti rimpianti, King Arthur, che abdica dopo un anno e mezzo salpando per Lisbona (sponda Benfica). Dentro Mbala Nzola, il nuovo centravanti tanto bramato da Vincenzo Italiano, che lo aveva lanciato in A al secondo anno di La Spezia.

L'avvicendamento si è consumato nel giro di pochi giorni e stasera -almeno simbolicamente, visto che ancora non è stata comunicata la nuova numerazione per la prossima stagione-, la nove avrà un nuovo proprietario. L'attaccante angolano dovrebbe infatti debuttare stasera nell'amichevole casalinga contro il Sestri Levante, una sorta di presentazione della squadra che per la prima volta sfilerà davanti ai propri tifosi allo Stadio Artemio Franchi. Possibile che Italiano conceda al classe '96 uno scampolo minimo di partita per far prendere al nuovo acquisto confidenza con la sua nuova casa.

Discorso diverso per gli altri due viola nuovi di pacca, Oliver Christensen e Yerry Mina: sia sia il portiere che il difensore continueranno ad allenarsi a parte in occasione, eventualmente, di bagnare i piedi in campo domani contro l'Ofi Creta. In attesa del colpo da novanta in attacco con Lucas Beltran e degli altre facce nuove, stasera l'attenzione dei più di 5mila fiorentini che assisteranno al match al Franchi (l'ingresso è gratuito) è tutta sul nuovo centravanti viola.