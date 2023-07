ARTHUR E NZOLA, IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è ancora la fumata bianca ma la strada è quella giusta, per vedere Arthur Melo in maglia viola. L'accordo tra i club passerà dal rinnovo del giocatore con la Juve di un ulteriore anno, fino al 2026, sul quale spalmare in pratica l'alto stipendio per favorire poi l'accordo sulle percentuali di ingaggio spettante ai due club. Se l'accordo sul rinnovo in pratica già c'è per essere perfezionato deve essere raggiunto anche quello tra le due società, insomma sarebbe un rinnovo esclusivamente funzionale alla partenza del giocatore. Federico Pastorello, agente di Arthur, è andato direttamente a Torino a trattare con la Juve, ma ora le parti continuano a lavorare via telefono dai rispettivi uffici per arrivare alla quadra, così da portare il giocatore a Firenze. Nelle prossime ore arriveranno dunque novità. Anche perché se l'operazione non dovesse concretizzarsi domani o al massimo dopodomani rischia poi complicarsi più di quanto lo sia già. L'operazione infatti non è semplice e anche se c'è ottimismo c'è sempre un'intesa da raggiungere sulle cifre. E come dimostra anche la trattativa per il rinnovo di Castrovilli, quando si parla di distanze da colmare o percentuali da stabilire non è mai facile.

Inoltre la Fiorentina sta lavorando anche alla punta anche se non direttamente. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare allo Spezia un'offerta per Nzola, che sarebbe felice di tornare a lavorare con Italiano e viceversa, visto che il giocatore conosce già i principi di gioco dell'ex tecnico delle Aquile anche se la dirigenza continua a seguire altre piste. In particolare quella che porta a Dia per il quale ormai si aspetta decada la clausola per la quale fino al 20 luglio qualsiasi club può aggiudicarsi il giocatore versando nelle casse della Salernitana 25 milioni, decisamente tanti per i club di serie A. Aspettando di andare oltre quella data saranno domanda e offerta a determinare il prezzo. Ma su Nzola si continua a lavorare anche con "emissari" e dunque la pista potrebbe essere presto calda anche perché il Cagliari si è catapultato sul giocatore.