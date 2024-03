APRILE SEGNA UNA STAGIONE: ITALIANO PRONTO AI 9 GIRONI INFERNALI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come Dante Alighieri alle porte dell'Inferno si prepara ad oltrepassare i 9 cerchi dei peccati, anche Vincenzo Italiano si appresta ad incontrare una voragine infernale di altrettante 9 partite che segneranno la stagione della sua squadra. A partire dalla sfida di sabato con il Milan dove, nonostante l'atmosfera che, per forza di cose, sarà particolare, bisognerà capire come risponderà la squadra sul campo e quanto motivazione sia entrata nella testa dei giocatori. Considerando che il prossimo mese rappresenta il periodo chiave della stagione, il tecnico viola dovrà preparare e gestire al meglio il suo gruppo in vista dei prossimi impegni che segneranno la volata finale.

Se a marzo la Fiorentina ha disputato 5 partite in 17 giorni (sarebbero dovute essere 6 in 20 giorni, considerata la gara rimandata con l'Atalanta), ad aprile il tour de force sarà ancora peggiore. Saranno 8 le partite da disputare in soli 29 giorni, senza contare il prossimo incontro di domenica 30 marzo al Franchi contro il Milan. Dopo la pausa per le nazionali, che in realtà ancora non si è conclusa, la Fiorentina si immergerà quindi in un filotto da brividi, decisivo su tutti e tre i fronti. Una serie ravvicinata di partite in poco meno di un mese, che si prospetta il più difficile quanto il più determinante della stagione: 2 gare di Conference League, 2 di Coppa Italia e 4 di Serie A.

Di seguito il calendario dei prossimi impegni viola.

30 marzo: Fiorentina-Milan (Serie A)

3 aprile: Fiorentina-Atalanta (Coppa Italia)

7 aprile: Juventus-Fiorentina (Serie A)

11 aprile: Viktoria Plzen-Fiorentina (Conference League)

15 aprile: Fiorentina-Genoa (Serie A)

18 aprile: Fiorentina-Viktoria Plzen (Conference League)

21 aprile: Salernitana-Fiorentina (Serie A)

24 aprile: Atalanta-Fiorentina (Coppa Italia)

28 aprile: Fiorentina-Sassuolo (Serie A)