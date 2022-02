ANTEI A FV: "SABATO VEDREMO BEL CALCIO. VIOLA IN EUROPA ANCHE SENZA VLAHOVIC"

Manca sempre meno alla sfida di sabato sera tra Sassuolo e Fiorentina. Gli uomini di mister Vincenzo Italiano andranno a Reggio Emilia con l’obiettivo di trovare più punti possibili per la lotta europea. Per commentare la sfida del Mapei, la redazione di FirenzeViola.it, ha contattato, in esclusiva, l’ex difensore neroverde: Luca Antei.

Che ne pensa della stagione del Sassuolo di mister Dionisi?

“Quest’anno sta facendo vedere grandi cose. La scorsa estate hanno cambiato allenatore ma il metodo di gioco non è cambiato. Secondo me stanno ottenendo risultati migliori rispetto a quelli di mister De Zerbi. Dionisi è un ottimo mister che impone molto il proprio gioco”.

La Fiorentina con Italiano è tornata a lottare per l’Europa…

“Vincenzo è un grandissimo allenatore. L’anno scorso ha fatto giocatore benissimo lo Spezia ed è riuscito a salvarlo dalla retrocessione in Serie B. La Fiorentina sta dimostrando che anche senza Vlahovic si merita questa classifica più che positiva”.

Che gara si aspetta sabato sera tra le due squadre?

“Sarà sicuramente una partita dove si vedrà bel calcio soprattutto sotto l’aspetto tecnico. Non so fare un pronostico perché non c’è una squadra favorita però mi aspetto una partita con un grande numero di reti”.

Da difensore cosa ne pensa della difesa viola?

“Quella della Fiorentina è un’ottima difesa che ha giocatori molto forti. Mister Italiano lavora molto su questo reparto e infatti possiede una difesa buonissimo a parer mio”.