ANGELOZZI A RFV: "VIOLA MIGLIOR SQUADRA AFFRONTATA. ECCO COME FACCIAMO MERCATO A FROSINONE"

Fiorentina-Frosinone si avvicina e su Radio FirenzeViola abbiamo contattato Guido Angelozzi, attuale direttore dell'area tecnica dei ciociari. Il dirigente gialloblù ci ha parlato così del momento della squadra di Di Francesco, squadra ricca di talenti presi in prestito in giro per l'Italia e l'Europa (uno su tutti Matias Soulé della Juventus) e capace di mettere in difficoltà diverse big di questo campionato, per ultimo il Milan. Ecco le parole di Angelozzi: " "La squadra è in un momento buono ma con tante assenze. Faremo sicuramente la nostra partita a Firenze. Forse abbiamo qualcosa da recriminare per la partita contro il Milan, ma poi è il campo che decide. Sabato abbiamo fatto settanta minuti alla grande, venti minuti un po' peggio e abbiamo perso, succede.

La Fiorentina vi ha chiesto qualche giocatore in questi ultimi mesi?

"Abbiamo tanti giocatori bravi, di prospettiva. La Fiorentina non ci ha chiesto nessuno ma abbiamo ottimi rapporti con la società viola, conosco da tanto Pradé e i viola sapranno loro chi andare a chiedere. Abbiamo tanti giocatori che non sono di proprietà del Frosinone. Brescianini e Mazzitelli però sì e sono due ottimi calciatori".

E voi? Siete interessati a qualche giocatore viola?

"Difficile poter prendere qualcuno da una squadra così. Sulla carta la Fiorentina può ambire alle prime posizioni. Il Frosinone è una piccola società in una città di 40mila abitanti, abbiamo un altro tipo di filosofia. La Fiorentina è una big, tra le prime in Italia e non posso fare paragoni. Posso ambire a prendere qualche giovane qui. Se andrò a lavorare in un club più importante sì, potrò prendere qualche giocatore della Fiorentina, ora no".

Ci può parlare di Mateus Lusuardi, difensore centrale brasiliano classe 2004, ultima trovata di mercato per il Frosinone?

"Lusuardi l'abbiamo pescato da una squadra di Serie B brasiliana ma è stato un colpo di fortuna. C'è stato segnalato da un ex giocatore del Frosinone, Eder (ex Samp, Inter e Nazionale Italiana). Un giorno mi chiama e mi ha detto che voleva farci un regalo per l'ottimo rapporto che aveva con la nostra società. Mi ha fatto questo nome, mi ha mandato due video e ci ha convinto. Ha approcciato bene alla nuova realtà, ora è infortunato ma è un ottimo calciatore".

Cosa ne pensa della Fiorentina?

"Vi posso dire che la squadra più forte del girone d'andata che abbiamo affrontato, per me, è stata la Fiorentina: è venuta a Frosinone e ci ha dato una bambola per quasi tutta la partita, poi però abbiamo quasi rischiato di vincerla. Conosco bene l'ambiente, il mister con cui ho lavorato, Nzola e Biraghi. Sulla carta è una squadra forte e una società forte".



E del Viola Park? C'è mai stato?

"Non ci sono stato, mi piacerebbe andarci. Il Viola Park è roba da fantascienza. La proprietà ha grande voglia di fare e faccio a tutti un applauso".

