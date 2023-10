ANDREAZZOLI-FIORENTINA E QUEL POKER CHE PREOCCUPA

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Lunedì sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il derby dell'Arno tra Fiorentina ed Empoli. La sfida, valevole per la nona giornata di campionato, sarà il sesto incrocio tra i viola e Aurelio Andreazzoli. Per il tecnico azzurro nei precedenti cinque incontri contro la Fiorentina il bilancio è alquanto positivo. L'allenatore nativo di Massa infatti ha vinto quattro volte, con ben tre squadre diverse, e perso una sola volta, curiosamente l'ultima, contro il club di Rocco Commisso.

Risale addirittura alla stagione 2012-2013 il primo incrocio tra Andreazzoli e la Fiorentina, quando il tecnico empolese sedeva sulla panchina della Roma dopo l'esonero di Zdenek Zeman. In quell'occasione la squadra giallo-rossa vinse 1-0 grazie alla rete al 90' dell'ex viola Daniel Osvaldo. La prima sfida invece tra Andreazzoli e la formazione gigliata con il tecnico toscano sulla panchina dell'Empoli è datata cinque maggio 2019. Purtroppo per la Fiorentina, curiosamente allenata da Vincenzo Montella come nel 2013, il risultato fu lo stesso. La formazione azzurra infatti riuscì a battere i viola al Castellani grazie alla rete di Diego Farias ad inizio secondo tempo.

Arrivando all'epoca attuale, ovvero quella targata Rocco Commisso come presidente, la prima sfida tra Aurelio Andreazzoli e i viola arriva il primo settembre 2019 alla seconda giornata di campionato. Quella volta il tecnico massese sedeva sulla panchina del Genoa, squadra contro cui la Fiorentina giocò l'ultima partita decisiva per la salvezza la stagione precedente, ma l'esito non cambiò. Al Ferraris infatti il grifone battè i viola, ancora allenati da Vincenzo Montella, per 2-1.

Questa volta le reti furono di Christian Zapata e del futuro viola Christian Kouame. Inutile il goal nel finale del cileno Erick Pulgar. Arriviamo così alle due sfide contro Vincenzo Italiano. Con l'allenatore nativo di Karlsruhe il bilancio di Andreazzoli conta una vittoria ed una sconfitta, con entrambe le sfide che si sono giocate nella stagione 2021-2022.

Clamorosa la vittoria empolese nella gara d'andata al Castellani con gli azzurri che battono in rimonta gli uomini di Italiano grazie alle reti di Bandinelli prima e Pinamonti poi negli ultimi minuti. Nel match di ritorno al Franchi invece arriva finalmente la prima vittoria della Fiorentina che batte 1-0 la squadra di Andreazzoli grazie al colpo di testa di Nico Gonzalez su calcio di punizione di Biraghi. Un'asse che si spera possa ripetersi anche lunedì sera quando il tecnico massese e la Fiorentina torneranno ad affrontarsi nella prima sfida di campionato dopo la pausa nazionali.