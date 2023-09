ANCORA NZOLA DAVANTI, PIÙ KOUAMÈ CHE NICO SULLA DESTRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vincenzo Italiano chiama i gol di punte ed esterni alla vigilia della gara di Frosinone, nuova tappa del secondo tour de force stagionale che vede i viola in campo praticamente ogni tre giorni. Incassato l’amaro responso sull’infortunio di Dodò il tecnico fa i conti con la coperta corta in difesa e un duo offensivo ancora a secco di gol, ma il rientro tra i convocati di Nico e la condizione in crescita di Ikonè possono essere forze fresche da non sottovalutare.

L’argentino non avrà tutta la partita nelle gambe dunque potrebbe lasciar spazio a Kouamè e andare in panchina con Ikonè in attesa di una chiamata, mentre nell’ottica del turnover, a sinistra, torna Sottil in vantaggio su Brekalo con Bonaventura intoccabile e con Nzola ancora leggermente favorito su Beltran al centro dell’attacco.

Se davanti alla difesa Duncan mantiene alta la candidatura per affiancare il rientrante Arthur dietro torna anche Milenkovic dal 1’, accanto a Quarta, mentre con Kayode a destra Parisi spera in una maglia da titolare dall’altra parte seppure il ballottaggio con Biraghi resti aperto.

Nel Frosinone di Di Francesco non ci sarà comunque l’ex Lirola, con lui fermi ai box anche Gelli e Harroui, con possibile conferma di Okoli al centro di una difesa completata da Romagnoli, Oyono e Marchizza davanti al portiere Turati. In mezzo Brescianini è favorito su Garritano per giocare a tre insieme a Barrenechea e Mazzitelli mentre davanti tridente formato da Soulè, Cheddira e Caso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FROSINONE (4-3-3): Turati, Oyono, Okoli, Romagnoli S., Marchizza, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Soulè, Cheddira, Caso

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Nico, Bonaventura, Sottil, Nzola