AMRABAT, UNA CERTEZZA PER IL CENTROCAMPO DEL FUTURO

Pur di farsi simbolo della Fiorentina che verrà, Sofyan Amrabat, ha detto no a tutti, anche al Napoli. Il centrocampista dell'Hellas Verona ha giocato praticamente tutte le partite del club veneto mostrandosi sempre dinamico e preciso ad ogni occasione. Amrabat ha colpito soprattutto per l'abilità nei contrasti e nei dribbling, sesto in Serie A, oltre che per la duttilità. Il classe '96 è considerato da tutti una delle sorprese più belle e grandi di questa ultima stagione.

Trasferitosi in viola, durante lo scorso calciomercato di riparazione, per una cifra intorno ai venti milioni di euro, Amrabat anche ieri sera, dopo mesi senza scendere in campo, è riuscito a fare la differenza. Nella vittoria dell'Hellas contro il Cagliari, infatti, il calciatore del Verona ha ricevuto da mister Ivan Juric le chiavi del centrocampo disputando una partita sopra le righe dimostrandosi una delle note liete della formazione scaligera quest'anno. Deciso nella fase di contenimento, a tratti strabordante quando c'era da accompagnare l'azione.

I tifosi e la dirigenza della Fiorentina, ovviamente, si stanno già sfregando le mani al pensiero di averlo in squadra l'anno prossimo. Immaginando un possibile centrocampo con Castrovilli, Pulgar e Benassi. Ora toccherà a Sofyan Amrabat trasformarsi nel punto di riferimento del centrocampo viola del prossimo anno e del futuro.