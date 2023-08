AMRABAT, JOVIC, QUARTA, SABIRI, KOKORIN: TUTTI I NODI DA SCIOGLIERE PRIMA DEL "GONG"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Siamo entrati nella settimana clou delle trattative. Venerdì la sessione di calciomercato estiva chiuderà i battenti e in casa Fiorentina restano da monitorare alcune situazioni ancora precarie, tra cui quella relativa a Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino continua ad allenarsi a parte, lusingato dalle avances inglesi che però stentano a tramutarsi in richieste ufficiali e dal pressing del Napoli palesatosi nelle ultime ore.

Altro separato in casa risponde al nome di Luka Jovic, la cui permanenza a Firenze resta un'ipotesi plausibile ma di certo non auspicata. Il calciatore è stato fatto fuori dalla lista UEFA e sul suo conto aveva chiesto informazioni l'Olympiakos, tuttavia da parte del serbo si registra la volontà di rimanere in Italia. Il suo agente Fali Ramadani lavora in concerto con la società per trovare la soluzione migliore.

Capitolo Lucas Martinez Quarta. Il Betis Siviglia sembra in procinto di liberare Luiz Felipe in direzione Al-Nassr, motivo per cui potrebbe virare sull'argentino. Nella giornata di domani sono previsti dei nuovi contatti tra il giocatore e il Betis. Quanto alla situazione di Abdelhamid Sabiri, si parla di un ko al ginocchio che potrebbe celare dinamiche di mercato. Senza dimenticare Sasha Kokorin, che il club viola proverà a piazzare.