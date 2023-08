AMRABAT E JOVIC, STRADE SEGNATE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Le convocazioni per la trasferta di Vienna in tempo di mercato diventano indizi importanti anche se qualche esclusione trova la motivazione in problemi fisici, come quelli di Ikoné, non ancora pronto evidentemente dopo la botta all'anca presa ad inizio agosto, e di Sabiri che in mattinata si è allenato ma poi si è arreso per una contusione al ginocchio. Ovviamente sono queste le giustificazioni dell'assenza dei due giocatori citati (che sicurissimi di restare in viola alla fine non lo sono) date informalmente dalla società che, invece, per Amrabat si limita a parlare di un percorso personalizzato.

Il marocchino a Genova è rimasto in panchina, mentre in Europa era stato inserito nella lista per poi essere estromesso, non avendo partecipato neanche alla rifinitura mattutina. Un segnale dunque, così come è stato per Jovic, che alla Fiorentina servono giocatori motivati ed entusiasti di iniziare una nuova stagione, combattendo eventualmente con i nuovi arrivati per una maglia da titolare e non con la testa altrove. Motivazioni che probabilmente i due non hanno.

A circa 10 giorni dalla fine del mercato in realtà la situazione non è chiara, gli interessamenti per Amrabat sono tanti ma quell'affondo che si aspettava dall'inizio dell'estate fiinora non c'è stato. Affondo che qualche big straniera (Manchester U., Liverpool, PSG, Atletico?) o italiana (Juventus?) potrebbe fare negli ultimi giorni certo, soprattutto se qualche obiettivo dovesse sfumare ma intanto è la testa del giocatore che conta. Come nel caso di Jovic al quale il tecnico e la società hanno mandato un segnale inequivocabile, reintegrando nella lista Uefa Kokorin e non il serbo. Per loro dunque la strada sembra segnata.