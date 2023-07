AMRABAT COMPLETA GLI ESUBERI: PER IL MERCATO PRONTO UN TESORETTO DA 60 MILIONI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La presunta accelerata del Manchester United per Sofyan Amrabat potrebbe chiudere prima del previsto lo spinoso caso del centrocampista marocchino.Il centrocampista è arrivato ieri per la prima volta al Viola Park dopo il bonus extra di vacanze per gli impegni con il Marocco ma, idealmente, le sue valigie sono ancora intatte e pronte per attraversare la Manica. Questo perché lo United vuole fare sul serio e chiudere il prima possibile l'operazione per regalare subito a ten Haag il suo nuovo centrocampista. Il muro dei 30 milioni imposto dalla richiesta viola può essere aggirato dall'aggiunta di bonus da allegare all'offerta United che, secondo le ultime indiscrezioni, si è stabilizzata sui 25 milioni.

Amrabat - che nel frattempo non partirà con la squadra per la trasferta di Belgrado - dovrebbe essere quindi il prossimo ad uscire dal Viola Park e la sua sarà probabilmente l'unica cessione pesante del mercato viola (occhio però anche alla situazione Sottil). Dalla trattativa col Manchester United, bonus inclusi, la Fiorentina potrebbe verosimilmente incassare poco meno di 30 milioni che, aggiunti agli altri incassati per le cessioni di Aleksa Terzic ed Igor, formeranno il tesoretto che permetterà di sbloccare la seconda parte del mercato viola.

Un tesoretto conquistato grazie a cessioni altamente remunerative e - nel caso di Igor, venduto al Brighton per 20 milioni bonus inclusi - anche inaspettate per cifre. Con i circa 60 milioni incassati, Pradé e Barone andranno all'assalto -in ordine di priorità- di un portiere, un difensore ed eventualmente un attaccante in caso di partenza di uno dei due centravanti (più Cabral che Jovic). La Fiorentina 3.0 di Vincenzo Italiano potrà accendere i motori solamente dopo un "sacrificio", quello di Amrabat, ormai dato per scontato da diversi mesi.