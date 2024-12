AMBIZIONE E PAZIENZA: LASTRATEGIA DELLA FIORENTINA SUL MERCATO

Fonte: di Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

Il mercato è alle porte e la Fiorentina prepara la propria strategia per migliorare la rosa e aiutare Palladino in seguito alla perdita calcistica di Edoardo Bove e alla necessità dell'allenatore di aggiungere giocatori di qualità in attacco. Pradè e Goretti sono contestualmente a lavoro per entrate ed uscite e anche se, come sempre, restano molto abbottonati sui nomi che attualmente sono in lista, stanno lavorando anche in questi giorni di festa per farsi trovare pronti nel momento in cui ci sarà bisogno di aggredire le varie trattative.

Ambizione e caccia alle occasioni

La parola d'ordine resta quella dell'estate: ambizione. Lo ha ribadito recentemente anche lo stesso Pradè in via ufficiosa, confermando come nei piani della società ci sia l'assoluta volontà di cavalcare l'onda che ha portato la Fiorentina ai piani alti della classifica. Questo significa che è altrettanto confermata la strategia che aveva annunciato Commisso nell'intervista rilasciata a La Nazione qualche settimana fa: se ci sarà l'occasione, nessuno si tirerà indietro. Questo ora vale soprattutto per la mediana, dove Pradè sta lavorando a nomi di prima fascia, sperando di poter regalare a Palladino una pedina che possa davvero alzare il livello. Esattamente come fatto con l'acquisto di Bove, arrivando in sordina per poi diventare il fulcro del gioco viola.

Pazienza in un mercato complesso

La strategia però sarà sempre la solita messa in pratica dal direttore sportivo viola: non c'è fretta. Ciò che il 1° gennaio costa 10, a fine mercato può essere acquistato anche in prestito. Questo non vuol dire che se dovesse capitare l'occasione, non verrà colta anche prima degli ultimi giorni, ma che ci vorrà pazienza. L'allenatore lo sa e ha già capito che per avere giocatori forti spesso bisogna aspettare, lo dovrà capire anche la piazza che aspetta con ansia l'apertura delle danze per avere nuovi idoli da applaudire, ma che dovrà fare i conti con il mercato di riparazione, da sempre molto più complesso rispetto a quello estivo. L'importante è avere le idee chiare, e la Fiorentina sembra avercele.

Se ne va solo chi lo chiede

Chiara anche la strategia che riguarda le cessioni: non partirà nessuno che non lo voglia fare. La Fiorentina sarebbe pronta anche a trattenere tutti, a parte Biraghi che ha già fatto sapere di voler cambiare aria, ma è consapevole che ci sono anche altri giocatori pronti a dire addio in cerca di maggiore spazio e considerazione. Il caso di Martinez Quarta è emblematico: vuole tornare a casa, nel suo River Plate. Verrà accontentato. Altri giocatori in odore di cessione potrebbero essere Parisi e Kayode, anche se per il momento nessuno dei due ha espressamente fatto sapere al club di voler partire. In attacco Ikoné è il nome più caldo in uscita, ma anche in questo caso il francese non ha palesato malumori. Se ci sarà l'occasione, valuterà l'addio, altrimenti avanti insieme almeno fino all'estate.