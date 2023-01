ALTERNATIVA SFUMATA. IN MEZZO AL CAMPO SI CORRE AI RIPARI

Poteva essere sicuramente un inizio anno più fortunato. La Fiorentina arriva alla sfida con il Monza di domani con un'infermeria abbastanza piena e un'emergenza a centrocampo da non sottovalutare. Come sugli esterni, anche in mezzo al campo le scelte rischiano di essere contate. L'inaspettato forfait di Mandragora ha portato Italiano a pensare ad una possibile alternativa e se nel frattempo si è messa di mezzo anche l'opportunità di dare più spazio a Maleh (ceduto al Lecce), è chiaro che i disponibili si contano sulle dita di una mano.

In questo conteggio rientrano anche Castrovilli, sul quale però sembra, giustamente, esserci massima attenzione e volontà di aspettare, e Amrabat, tornato appena due giorni fa dalle vacanze post Mondiale su cui Italiano, oggi in conferenza, si è espresso così: "Si è allenato poco con la squadra... sta bene fisicamente ma vediamo domani cosa deciderò. Sinceramente lo vorrei al 100% sotto tutti i punti di vista, visto che abbiamo partite molto ravvicinate". A meno che il tecnico viola non decida di sorprendere tutti e schierare un Amrabat fortemente ispirato ma sicuramente da valutare sotto l'aspetto fisico, sarà difficile vedere entrambi in campo dal primo minuto.

Quindi chi rimane? I candidati per i due posti in mediana dovrebbero essere Duncan, Bianco e Amatucci. In tre per due posti, salvo clamorose sorprese. Italiano probabilmente era anche riuscito anche a trovare l'alternativa che lo convinceva a fare a meno di Amrabat e sopperire quindi a questa piccola emergenza. Nelle amichevoli infatti era stata provata in più di un'occasione la coppia Bianco-Mandragora. La sfortuna però si è messa di mezzo e adesso il tecnico viola è costretto a correre ai ripari. Una possibilità da tenere sicuramente in considerazione è anche quella di arretrare il jolly Bonaventura in mediana, per lasciare spazio a Barak come trequartista.