ALTA TENSIONE

Che negli angoli più reconditi degli spogliatoi di calcio non sia tutto pancake ai mirtilli e abbraccioni non lo scopriamo certo oggi, o ieri. Ce lo ricorda però quanto è avvenuto proprio ieri sera nella fanghiglia del Bozsik Stadion in Budapest. Al minuto 78 di un tutt'altro che mansueto Maccabi Haifa-Fiorentina, non certo la cassetta che metti su in sottofondo prima di prendere sonno dopo un giovedì di lavoro, saltano i nervi in casa viola. Il click lo fanno Giacomo Bonaventura e Luca Ranieri, due dei leader dello spogliatoio. Su un pallone conteso a centrocampo Ranieri frana a terra, l'arbitro fischia la punizione per la Viola ma Bonaventura ha qualcosa da dire al compagno, reo di aver trattenuto troppo la palla tra i piedi rischiando uno scippo pericoloso. La risposta del difensore ospite non è certo da baronetto del Westchester. Il labiale è livello principiante, tutto si traduce in una richiesta tutt'altro che velata di Ranieri a Bonaventura, col primo che prega il secondo di smettere di emetter parola e pensare a giocare. Richiesta, col senno di poi, accolta, visto che è proprio Bonaventura, un quarto d'ora dopo, a servire a Barak il pallone buono per il buzzer beater che vale il definitivo 4-3 gigliato.

Tutto e bene quel che finisce bene, l'amore non è bello se non è litigarello e altri luoghi comuni spuntati per chiosare quello che rimane comunque un episodio di campo. Un episodio che comunque, data la morbosa propensione al pettegolezzo dell'ambiente calcio (soprattutto nell'habitat naturale della polemica, i social) ha generato parecchia attenzione. E così a molti sono tornati in mente altre situazioni (principalmente due) in cui a Ranieri son partiti i cosiddetti "cinque secondi". La prima volta in cui abbiamo intuito che Luca Ranieri non è certo la persona che vorresti tamponare sul ponte all'Indiano è datata dicembre 2023, quando il difensore della Viola se la prese niente meno che con un neo-campione del mondo come Leandro Paredes, dandogli di "miracolato" in mondovisione e scatenando le reazioni d'orgoglio dei fiorentini e di scherno dei romanisti. Poi è arrivato il momento del compagno di squadra, Jonathan Ikoné, che in un Fiorentina-Udinese di due mesi fa si era attirato le ire del vicino di spogliatoio per un mancato movimento in area dopo un'azione personale di Ranieri resa vana dalla poca reattività dei viola.

A Budapest, poi, il momento di Bonaventura, uno dei calciatori con più peso specifico nello spogliatoio. Uno di quelli, inoltre, che ha fatto più parlare di sé nelle ultime settimane per un periodo in cui alcuni rapporti (anche all'interno del gruppo squadra) sembravano essersi incrinati a seguito delle voci che lo volevano promesso sposo della Juve e di conseguenti prestazioni in cui Jack sembrava avesse staccato l'interruttore. Ieri sera, nel pantano di Budapest, Bonaventura l'interruttore l'ha ritrovato. Forse grazie anche ai "berci" di Ranieri. E non sarebbe la prima volta che da uno "scontro" verbale tra giocatori con la stessa maglia nasce la miccia che può riaccendere una stagione. Dagli esempi più gloriosi di Diego Simeone e Juan Sebastian Veron, due che, testuali parole, non si sopportavano ma in campo "avrebbero ucciso l'uno per l'altro", alla "dittatura violenta" di Micheal Jordan nei Bulls da sei anelli degli anni Novanta, alzare la voce serve. Il calcio si conferma un universo a parte, dove, in determinati momenti di una partita, uno "schiaffo" vale più di una carezza, dove tensione e rabbia possono essere convertite in energia positiva. E dove dal letame, o meglio dal fango di Budapest, possono nascere fiori.