ALLENAMENTO A PORTE APERTE TRA ENTUSIAMO E CORI: RIVIVI IL LIVE DI FV CON FOTO-VIDEO

20:00 - Finisce qui l'allenamento a porte aperte della Fiorentina

19:54 - Lancio di palloni al pubblico mentre alcuni giocatori si fermano a provare i rigori e nuovi cori per Italiano "Oh Vincenzo portaci in Europa"

19:50 - In questa ultima parte della partitella hanno segnato Munteanu, Ikoné e Kokorin, acclamato dal pubblico

19:41 - Prima partitella finita. Ne riprende un'altra a carte ulteriormente mischiate

19:33 - È la volta di Piatek, in gol anche il centravanti polacco

19:31 - Ecco la rete di Nico Gonzalez: bel tiro a giro dell'attaccante argentino

19:26 - Ikoné "ubriaca" Terzic e insacca in rete con tanti applausi dai tifosi

19:24 - Arriva anche il gol di Lorenzo Venuti intanto

19:21 - Sugli spalti del Franchi, ad assistere all’allenamento a porte aperte, è presente la dirigenza viola al completo, col dt Burdisso e il membro dello staff tecnico Melissano ad osservare direttamente dal campo

19:19 - I tifosi intonano il coro “Lucas Torreira picchia per noi” indirizzato dunque al centrocampista uruguaiano ormai diventato un beniamino

19:17 - Ecco la doppietta di Sottil. In gol pure Saponara

19:14 - Già arrivati i gol di Sottil, Terzic e Munteanu

19:12 - Dopo una prima parte di riscaldamento singolo con il preparatore tecnico, ora Odriozola sta partecipando regolarmente alla partitella di squadra

19:05 - In vista del ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (che avrà luogo a meno di rinvii il 20/04) si sente già dagli spalti il classico coro rivolto dai tifosi della Fiorentina ai rivali juventini “chi non salta bianconero è”. Non solo, gli spettatori hanno anche intonato, riferito a mister Italiano "Vincenzo oh eh eh oh oh” e "Oh Vincenzo portaci in Europa"

18:57 - L’allenamento si sposta su una sola metà del terreno di gioco: partitella a campo ridotto per la squadra di Vincenzo Italiano. Pettorina gialla: per Terracciano, Odriozola, Nastasic, Biraghi, Maleh, Amrabat, Sottil, Ikone e Kokorin. Pettorina arancione per Dragowski, Venuti, Quarta, Terzic, Callejon, Duncan, Castrovilli, Saponara e Piatek

18:50 - Alvaro Odriozola, ultimamente alle prese con alcuni problemi fisici, sta lavorando a parte con il preparatore Piero Campo mentre la squadra svolge un torello a due gruppi

18:45 - Intanto arriva un aggiornamento sul numero degli spettatori presenti allo stadio: circa 8.000

18:39 - Ha appena preso fuoco una parte del settore di Maratona. Secondo quanto raccolto sul posto da FirenzeViola.it sono intervenuti, prontamente, i pompieri per sedare il piccolo incendio

18:35 - Ecco che entra in campo la squadra tra gli applausi e i cori del pubblico. Presente Odriozola, non c'è invece Bonaventura per il quale procede il recupero

18:26 - Sono circa 5.000 adesso gli spettatori presenti, di cui quasi il 30% ragazzi con meno di 16 anni. Tanti giovani dunque a seguire la Fiorentina oggi

18:13 - Sul maxi-schermo del Franchi appaiono le immagini del successo di Napoli. Grande entusiasmo del pubblico nel rivedere l’impresa dei viola al Maradona: olé degli spettatori a ogni gol

18:09 - Piccola curiosità: l’ultimo allenamento a porte aperte sostenuto dalla Fiorentina risale al 21/01/2020, quindi al periodo pre-Covid

18:02 - Portieri in campo, tra gli applausi del pubblico. Presente anche il figlio del preparatore dei portieri, Porracchio

17:53 - Cancelli dello stadio già aperti: presenti già 300 spettatori circa, nel frattempo lo staff tecnico di mister Vincenzo Italiano sta predisponendo sul terreno di gioco porte e ostacoli per i primi esercizi fisici

17:50 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it, benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento a porte aperte che la Fiorentina sosterrà quest'oggi allo stadio Artemio Franchi