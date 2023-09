ALLARME ROSSO IN DIFESA

FirenzeViola.it

Notizie più precise arriveranno solo domani, quando la Fiorentina tornerà ad allenarsi, eppure il sentore diffuso è che contro il Cagliari i viola dovranno fare a meno anche di capitan Biraghi in difesa. Il trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra che lo ha messo ko nel corso della sfida di ieri a Frosinone preoccupa e non poco lo staff medico, che per valutare la reale entità dell'infortunio del terzino aspetterà ancora qualche ora, nella speranza che l'evidente gonfiore che si è generato subito dopo il contrasto possa diminuire.

Al momento però le previsioni non sono delle migliori e la notizia non fa certo piacere per almeno due motivi: il calendario della Fiorentina resta congestionato (solo nella prossima settimana sono in programma tre partite, tra cui quella con il Ferencvaros in Conference League che tanto dovrà dire sugli equilibri del girone F) e poi perché con lo stop di Biraghi la linea difensiva di Italiano sarà ancor più ridotta all'osso: oltre a Dodo - che ha ormai finito la stagione - per i prossimi tre match saranno certamente out Pierozzi (i cui tempi di recupero sono incerti) e Mina, atteso in campo solo dopo la sosta di ottobre.

Già, dunque, per il match coi sardi le scelte saranno obbligate, con il giovane Kayode e Parisi (gli unici terzini a disposizione) che si candidano a partire dal 1' in una gara determinante per riscattare il mezzo passo falso di ieri pomeriggio a Frosinone. Nella speranza, stavolta, che la Dea bendata si metta una mano sulla coscienza sulle condizioni dei giocatori viola.