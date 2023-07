ALL'INCASSO

Una domenica in campo, senza la cornice di tifosi che tutti avrebbero voluto ma con un tassello in più a disposizione del tecnico Italiano. Con il Catanzaro, nella terza amichevole estiva in programma oggi alle 18:45 (con diretta su Radiofirenzeviola) potrebbe persino esordire l’ultimo arrivato, il brasiliano Arthur, ma quel che più conta sarà testare la condizione del gruppo che lavora ormai da oltre una settimana a Bagno a Ripoli. Le prime indicazioni tattiche sono destinate ad arrivare non appena il centrocampista arrivato dalla Juve sarà provato in schemi veri, ma intanto sarà interessante vedere i passi in avanti di chi si allena già da giorni al Viola Park come Sabiri e Parisi.

E mentre già domani il rientro di Amrabat impegnerà la dirigenza nel capire meglio che tipo di percorso si prevede per il marocchino, l’attenzione adesso si sposta su altri ruoli chiave che la Fiorentina dovrebbe ritoccare al netto di cambi di scenari dettati dal mercato. In porta e in attacco le ricerche proseguono, e se oltre ad Audero al momento non si registrano piste concrete tra i pali, per il ruolo di punta la candidatura di Nzola ha superato quella di un Dia difficilmente raggiungibile dopo la scadenza della clausola.

Di certo in casa viola si può sorridere per una doppia cessione, quella di Igor e Terzic, vcina al capolavoro, perchè destinata a portare nelle casse la bellezza di circa 28 milioni di euro (17 milioni + 3 di bonus per il brasiliano dal Brighton e altri 5,5 + 2,5 di bonus dal Salisburgo per il serbo) con tanto di percentuali sulle future rivendite. Un budget importante per pensare non solo di agire per altri due titolari, ma anche per rinforzare una difesa che con la partenza di Igor, e nonostante il rinnovo di Ranieri, adesso ha comunque bisogno di un innesto. Una settimana piena dietro l'angolo, in attesa di notizie dall’Inghilterra o dalla Spagna per Amrabat, ma nella quale tra Catanzaro e Stella Rossa la Fiorentina è destinata anche a muovere i primi passi nella nuova stagione.