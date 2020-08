AL VIA LA NUOVA STAGIONE DEL MERCATO: OGGI SUMMIT AL C.S.

Passato ferragosto e le vacanze estive è tempo di pensare definitivamente alla stagione che verrà. Cessioni, acquisti, prestiti e chi più ne ha più ne metta: manca un mese al nuovo campionato e gli uomini mercato sono al lavoro.

Per questo stamani al centro sportivo viola è andato in scena un primo summit di mercato per decidere in merito alle questioni più spinose: Pradè, Barone, Dainelli e la squadra mercato tutti riuniti per tracciare la strategia societaria in merito alla rosa da mettere a disposizione di Iachini. Dirigenti che già da ieri sono in città e operativi, ma che oggi si sono definitivamente ritrovati per fare il punto sulle trattative da portare avanti.

Sul tavolo per il momento soprattutto la questione cessioni, con circa 40 tra giovani e giocatori della prima squadra che devono trovare una sistemazione lontana da Firenze. Ma anche in entrata c'è di che discutere: difesa, centrocampo e attacco devono essere puntellati con elementi congeniali a Iachini e all'attuale rosa. Da Sema per la fascia sinistra a Piatek per l'attacco, passando per Javi Martinez e Paredes ultimi nomi intriganti per il centrocampo.

La nuova stagione del mercato ha preso dunque definitivamente il via stamani. L'attesa adesso è capire quali saranno le mosse pratiche della dirigenza gigliata.