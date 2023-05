AL MAPEI PER INSEGUIRE L'EUROPA. MA IL BILANCIO È NEGATIVO

FirenzeViola.it

© foto di Simone Lorini

La Fiorentina affronterà venerdì alle ore 20:30 il Sassuolo, in anticipo appositamente per gestire al meglio le forze in vista della finalissima di Praga il 7 giugno. La gara coi neroverdi rappresenta, nel frattempo, il secondo "match point" dopo la Coppa Italia per restare aggrappati all'Europa, estromissioni juventine permettendo. L'ottavo posto può valere la prossima Conference League, in attesa di conoscere le sorti bianconere in ambito internazionale.

L'ultima di campionato, dunque, riserva ancora una posta in palio prestigiosa per la Fiorentina (l'ottavo posto a pari merito col Torino premierebbe i granata per via degli scontri diretti a loro favore). Il confronto con la scorsa annata però è evidentemente negativo, considerando che i viola chiusero la stagione 2021-22 al settimo posto a quota 62 punti, mentre l'eventuale trionfo al Mapei Stadium regalerebbe l'ottava o la nona posizione, a 56 punti.

È bene sottolineare che la differenza di cinque punti arriva a fronte di due finali centrate e di un'annata colma d'impegni che hanno costretto la compagine gigliata a scendere in campo ogni tre giorni. Con Vincenzo Italiano che tra l'altro si è trovato a tu per tu con gli oneri internazionali per la prima volta nella sua giovane carriera. Testa al Sassuolo, insomma, nella speranza di cogliere l'occasione per affrontare il West Ham con la testa più libera.