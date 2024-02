AL FRANCHI ARRIVA LA LAZIO. ITALIANO SI AFFIDA AI MIGLIORI 11 PER RIENTRARE IN CARREGGIATA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ora o mai più. Per la Fiorentina inizia un ciclo di gare importantissimo, che possono riaprire tutti i discorsi europei che nell’ultimo periodo hanno subito una brusca interruzione, o chiudere definitivamente ogni spiraglio ai sogni viola. Come si sul dire in gergo, adesso i punti valgono doppio e la Fiorentina dovrà iniziare a farli già da stasera, quando al Franchi arriverà la Lazio. Italiano conosce bene l’importanza della sfida, e cercherà di prendersi la prima soddisfazione su Maurizio Sarri, che finora non è mai riuscito a battere in Serie A. Ci sarà anche Spalletti a vedere il big match del lunedì sera (CLICCA QUI) e, verosimilmente, porrà la propria attenzione soprattutto su Ciro Immobile e Andrea Belotti. Saranno loro i due giocatori al centro dell’attacco delle rispettive squadre.

A supportare il Gallo, sulla trequarti, Vincenzo Italiano non rinuncerà a Lucas Beltran. In questo periodo di crisi l’argentino è sembrato essere l’unico giocatore in grado di dare la scossa e anche a Empoli ha confermato il buon momento di forma con il sesto gol in Serie A. A fianco a lui Nico Gonzalez a sinistra e Ikoné, più di Bonaventura, sulla destra. Nella mediana Arthur sembra aver smaltito qualche acciacco che ultimamente lo ha tenuto a mezzo servizio ed è pronto a tornare dal 1’ assieme a Duncan, per formare quella coppia che tanto bene aveva fatto nella prima parte del campionato. In difesa, invece, a destra ci sarà Kayode, mentre a sinistra Biraghi ha perfettamente recuperato dall’infortunio subito nell’ultimo turno e dovrebbe giocare lui al posto di Parisi. Al centro Milenkovic e Martinez Quarta, con Ranieri leggermente indietro ai due, cercheranno di difendere la porta difesa da Pietro Terracciano. Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Ranieri, Comuzzo, Parisi, M.Lopez, Mandragora, Bonaventura, Infantino, Barak, Sottil, Nzola. All.: Vincenzo Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, L.Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. A disp.: Sepe, Mandas, Ruggeri, Hysaj, Lu.Pellegrini, Vecino, Kamada, Pedro, Castellanos, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri.