Un punto, raccolto in casa contro l’Udinese, tre sconfitte di campionato e nessuna vittoria (esclusa quella ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia) nel 2024. La Fiorentina del nuovo anno è ormai completamente cambiata rispetto all’ultimo biennio, ma la parabola vissuta a cavallo del mercato invernale pare più simile a un’involuzione che non una maturazione. Le vittorie di misura del mese di dicembre, figlie di un carattere e di un piglio ravvivato dal tecnico, hanno lasciato spazio a errori e ingenuità, e più di altre sono le parole del capitano Biraghi a certificare come determinate situazioni debbano essere gestite diversamente se si vuol puntare alle zone che contano della classifica.

Così la stessa lettura del match riferita da Italiano nel dopo gara, senza che sul fronte del mercato si andasse oltre il riferimento a un gennaio in cui l’innesto di un esterno serviva per far fronte all’emergenza del momento, sembra tralasciare che ancora prima dei 4 folli minuti finali il Lecce aveva già ampiamente meritato i tre punti. Con i legni colpiti da Kaba e Krstovic, e anche con le parate di Terracciano che di questo passo è destinato a diventare la nota più positiva di questa prima parte di stagione.

E allora tra le pieghe di un tradimento che i tifosi hanno scongiurato al Via del Mare, volendo leggere lo striscione di venerdì sera come l’ennesimo atto di fedeltà verso un gruppo chiamato a non mollare, c’è anche il bisogno di andare oltre una finestra di trattative che rischia di minare da dentro l’intera stagione, evitando in tutti i modi di gettare il bimbo con l’acqua sporca. In tal senso l’integralismo del tecnico che non pare disposto a rinunciare ad un modulo che preveda esterni non sta pagando, tanto più se in virtù dell’emergenza d’organico ormai evidente ci si è affidati al rendimento (come minimo altalenante) di Ikonè, Sottil e Brekalo (quest’ultimo poi ceduto) o ancora agli adattamenti poco redditizi di Bonaventura e Nzola delle ultime sfide.

Insomma sperando di rivedere presto il miglior Nico (il cui minutaggio tra Inter e Lecce, da circa mezz’ora, resta l’unica indicazione reale sulle condizioni fisiche dell’argentino vista l’assenza di ulteriori comunicazioni) vien quasi da pensare che continuare su una strada che preveda maggior larghezza possibile di gioco rischi di rivelarsi controproducente, tanto più con la nuova disponibilità di Belotti il cui esordio è stato più che incoraggiante.

Così in attesa di ulteriori spiegazioni sui perchè delle scelte di mercato adesso servono nervi saldi e nuove idee, oltre a una difesa del gruppo e del suo tecnico che non può che spettare alla società. Chiamata oggi più che mai a gestire un crollo nei consensi che rischia di rendere la seconda parte di stagione una lenta discesa, lontana anni luce dalla scalata che nel girone d’andata aveva invece spinto la Fiorentina al quarto posto e a inseguire la Champions League.