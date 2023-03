AG. VITI A RFV: "CI FU UN INTERESSE DEI VIOLA. NIZZA SQUADRA TOSTA"

Ascolta l'audio

Daniele Casciani a Radio Firenze Viola

L'avvocato Daniele Casciani, procuratore del difensore del Nizza Mattia Viti (ex obiettivo della Fiorentina), ha parlato a Radio FirenzeViola della stagione del suo assistito: "Potevamo essere più soddisfatti. Siamo andati là per un progetto, poi le cose non andavano bene e a dicembre c'è stato un cambio di panchina, con altre idee, e Mattia sta trovando poco spazio. Dunque è normale che a fine stagione ci metteremo a un tavolo col Nizza per fare il punto della situazione".

Quali sono state le differenze principali nel salto dal campionato italiano a quello francese?

"Quello francese è molto meno tattico, più fisico. Per quanto riguarda Mattia però si è trattato più di quotidianità, abitudini. Lì si tende a fare meno gruppo, infatti finiti gli allenamenti non c'è molta relazione, cosa che ha pesato nei suoi confronti. Inoltre Mattia veniva da una situazione familiare particolare, nel senso che un anno e mezzo prima aveva perso la madre, quindi ha dovuto affrontare certe cose in un momento delicato. Anche se quando ha giocato ha fatto bene".

C'è mai stata una chiamata da parte della Fiorentina?

"C'erano degli interessamenti ma non concreti, visto il valore molto alto del cartellino. Mentre all'estero, oltre al Nizza, c'era un interesse concreto dalla Germania. Anche dall'Italia sono arrivati molti sondaggi, poi da qui a farli diventare delle richieste ufficiali ne passa. Certo è che un difensore mancino è cosa rara".

Ipotizzando il Nizza in un'eventuale semifinale di Conference con la Fiorentina, come possiamo presentarlo?

"Da quando ha cambiato il mister, il Nizza sta facendo benissimo, è una compagine con individualità importanti. E' una squadra quadrata che non ha mai perso col nuovo allenatore e che negli ultimi mesi ha una media da prime tre. Però anche la Fiorentina è una squadra altrettanto valida e da temere".

Come vedrebbe Viti in maglia gigliata?

"Viti è di Firenze, ama profondamente la città e la squadra della sua città. Bisogna che, prima di tutto, le parti siano tre. Poi vediamo".