AG. IGOR A RFV: “NESSUNA OFFERTA DA ALTRI CLUB. NO PROBLEM PER RINNOVO. PRIMO GOL? IN FINALE DI COPPA”

La Fiorentina ha ritrovato il nuovo-vecchio Igor: Il centrale brasiliano nella scorsa stagione, insieme a Nikola Milenkovic, è stato il perno difensivo di una Fiorentina capace di tornare in Europa; al netto delle difficoltà iniziali in questo inizio di campionato, il classe ’98 di Minas Geraes si sta riassestando ai livelli della precedente annata, con una serie di prove, in primis la gigantesca performance col Milan, che lasciano ben sperare: “A inizio stagione ha avuto problemi personali. Ora si è risolto tutto ed è tornato quello dell’altra stagione”.

A dirlo è Marcelo Mascagni, agente brasiliano, procuratore e conoscente di lunga data di Igor, che a Radio FirenzeViola ha parlato del momento del calciatore e del suo futuro: “La Fiorentina è la società giusta per lui, lo ha fatto crescere molto ed il calciatore c’è molto legato. A Igor piacciono Fiorentina, Firenze e tifosi, il legame che ha con questa piazza è forte, è il posto dove si è fermato di più in carriera. Il grande obiettivo ora è diventare campioni con la Fiorentina e quest’anno ha una grande possibilità in Coppa Italia e Conference. Se lui e la squadra giocano come hanno fatto ad esempio col Milan ce la possono fare".

A Firenze per vincere un titolo: scacciate quindi le per la verità flebili nubi sul futuro del brasiliano, con il procuratore che ha confermato come nessuna offerta arrivata finora sulla scrivania del club gigliato sia stata presa seriamente in considerazione e come le due parti siano vicine al rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024 con opzione 2025): “Non ci sono arrivate offerte, solo un interesse da un club francese nell’estate 2022, ma non era un’offerta appetibile né per lui né per la Fiorentina. Non mi risultano trattative tentate da altri club. Sul rinnovo siamo tutti fiduciosi. Nei prossimi mesi si delineerà la situazione ma abbiamo un gran rapporto con la dirigenza della Fiorentina e, ripeto, lui è felice di stare a Firenze”.

Il sogno, come detto, è quello di vincere qualcosa a Firenze, ma non solo. Igor punta infatti anche il verdeoro del Brasile: “Il grande obiettivo di Igor è giocare nella nazionale brasiliana, ha le qualità per farcela. Aspettiamo di vedere chi sarà il prossimo CT del Brasile e vedremo se ci sarà la possibilità di una convocazione”.

Arrivato nel gennaio 2020 alla Fiorentina, Igor è quindi ormai un veterano dei viola e della Serie A, con cui ha giocato l’anno precedente con la SPAL. Proiettandosi nel lungo termine, Mascagni non si è però sbilanciato sulla possibilità di rimanere ancora a lungo in Italia: “Difficile dire adesso cosa succederà. Quella di andare in un altro campionato è sempre una possibilità, è un giocatore di alto livello e non si sa mai cosa potrà succedere. In questo momento però è felice in Italia e nella Fiorentina".

Igor ha da poco superato il suo quarto anno in Italia e, pur essendo diventato una certezza del campionato non ha però mai riscontrato i favori dei fanta-allenatori. Il mistero è presto svelato: in 95 gare di Serie A tra Spal e Fiorentina, il brasiliano non è ancora riuscito a segnare una rete. In generale, Igor ha festeggiato ieri le 200 partite tra i professionisti e l’unico gol segnato risale al 4 dicembre 2019, una rete segnata con la maglia della Spal in una vittoria sul Lecce in Coppa Italia. L’obiettivo quindi è arrivare prima possibile al tanto agognato gol in maglia viola ed il suo procuratore punta in alto: “Non è un giocatore che segna molto ma può migliorare perché ha gran qualità nel tiro. Ci ho parlato prima della gara contro il Milan e gli ho detto di andare avanti e tirare in caso di possibilità e l’ha fatto e deve continuare a farlo. Ve lo dico, per me segnerà il gol decisivo in finale di Coppa Italia…”.