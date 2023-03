AG. FIFA DI CARLO A FV: "A POZNAN STADIO PIENO E TIFO ROVENTE. VI DICO PUNTI FORTI E DEBOLI"

FirenzeViola.it

Per conoscere ancora meglio la realtà del Lech Poznan, prossima avversaria europea della Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l'agente FIFA Gianluca Di Carlo, nonché esperto di calcio polacco. Queste le sue parole, a partire dall'aspetto della sicurezza sulla trasferta a Poznan dei tifosi viola: "Il Lech ha probabilmente il maggior numero di fan in Polonia, quindi a Poznan ci sarà il pieno allo stadio, ossia 40.000 spettatori, i tifosi sono rumorosi e molto espressivi, la partita sarà organizzata con un servizio di sicurezza speciale, essendo una gara ad alto rischio".

Mi può elencare due punti forti del Lech Poznan? Mentre, un difetto?

"Il Lech è la squadra che piace di più come gioco in Polonia ed è brava in attacco. Costruiscono molto bene le azioni offensive in fase di possesso ma sono anche molto pericolosi in contropiede grazie a giocatori molto veloci (Skoraś Velda) e agli attaccanti Isak e Szymczak. Non sono così bravi in ​​difesa. La linea difensiva del Lech sbaglia quando c'è un bel pressing degli avversari".

Il fatto di giocare l’andata in Polonia potrebbe risultare decisiva come cosa?

"Penso che se all'andata dovesse vincere il Lech, il ritorno in Italia, potrebbe tornare molto a favore dei polacchi, grazie alla loro capacità di giocare molto bene in contropiede, visto che la Fiorentina, fin dal primo minuto, dovrebbe attaccare e fare la partita".

Quale giocatore vedrebbe bene in questa Fiorentina del Lech Poznan?

"Sicuramente, nel contesto viola, vedrei bene Ishak, Skoraś e Szymczak. Tutti e tre sono validissimi giocatori che potrebbero ambire a questi livelli".