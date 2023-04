AG. DRAGOWSKI A FV: "STATISTICAMENTE TRA I MIGLIORI IN A. FELICE A SPEZIA PERCHÉ GIOCA"

FirenzeViola.it

“Sono stato tanti anni lì, ho ricordi belli e brutti ma sarà una gara come le altre per me" ha commentato così Bartlomiej Dragowski la sua sfida al passato di oggi contro la Fiorentina. Per commentare le sue parole, e non solo, la redazione di FirenzeViola.it, ha contattato, in esclusiva, il procuratore del polacco: Mariusz Kulesza.

Come giudica la stagione del suo assistito?

“Sinceramente penso che Bart stia andando molto bene a Spezia. Statisticamente parlando, ha il maggior numero di parate in Serie A e alcune delle sue prestazioni sono di livello mondiale”.

Come ha vissuto l’addio a Firenze Dragowski?

“Beh, presumo che abbia molti amici a Firenze e, in più, la Fiorentina ha dei tifosi fantastici. Ma adesso dobbiamo andare avanti e affrontare la prossima sfida”.

È felice allo Spezia Bart?

“Dragowski ha un ruolo molto importante all’interno della squadra e lui sta molto bene lì. Riuscire a giocare con regolarità è molto importante per qualsiasi calciatore”.

Cosa ne pensa delle parole di Drago che ha detto che quella con la Fiorentina sarà una partita come le altre?

“Io credo che semplicemente sarà una partita in cui lo Spezia cercherà di vincere a tutti i costi per essere ancora più vicino nel raggiungere il loro obiettivo, che è quello di rimanere in Serie A”.