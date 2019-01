AG. DRAGOWSKI A FV, EMPOLI GRANDE OPPORTUNITÀ PER CRESCERE. E IN ESTATE...

Bartolomej Dragowski è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Ieri il portiere polacco ha svolto le visite mediche di rito dando così inizio alla sua nuova avventura in maglia azzurra. FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il procuratore del classe ‘97, Mariusz Kulesza.

Come descriverebbe l’umore attuale di Dragowski?

“Bart è molto contento di essere ad Empoli. Ho da poco parlato con lui e mi ha raccontato di essere felicissimo e carico per questa nuova esperienza”.

Dragowski sicuramente vorrà dimostrare di essere un vero numero uno ad Empoli.

“Certamente, ogni giocatore vuole sempre dimostrare al proprio allenatore che si merita di giocare e anche in questo caso è così. Lo vuole dimostrare sempre e soprattutto in allenamento”.

Quanto può essere utile questo prestito per la crescita del polacco?

“Questo lo vedremo nei prossimi mesi. Non posso sicuramente dirlo adesso ma lo vedremo da qua a giugno. Credo che sia una grande opportunità per Bart per giocare di più e per noi questa è l’unica cosa che conta”.

In estate il classe ‘97 farà ritorno a Firenze: tornerà per rubare il posto a Lafont?

“Vedremo, ora come ora è concentrato su questo periodo ad Empoli. I prossimi mesi ci diranno tanto sulle sue qualità”.