AG. CAMBIASO A RFV: "L'INTERESSE VIOLA CI LUSINGA, MA AL 99,9% RESTA ALLA JUVENTUS"

Giovanni Bia, intermediario di mercato ed agente tra gli altri anche di Cambiaso, è intervenuto oggi durante 'Viola Amore Mio' su Radio Firenzeviola: "Fino ad oggi è tutto piuttosto fermo, speriamo che ci sia un'operazione che attivi l'effetto domino. Sarà un mercato molto triste e costellato di grandi uscite. Purtroppo una notizia come quella di Tonali ti fa capire come in Premier chiudano le trattative in due giorni, noi in settimane".

E dalla Fiorentina cosa si aspetta?

"Comincio dicendo che la stagione è stata di primissimo livello tra Coppa Italia e Conference League, dove forse è mancata un po' di esperienza. Il percorso è molto importante, poi c'è Pradè che è un maestro: con il Viola Park nei prossimi anni vedremo la squadra quantomeno vicino ai vertici del nostro calcio".

Cosa le manca?

"Poche cose, qualche punto in campionato forse. Secondo me stanno programmando bene e con qualche innesto e mantenendo la rosa potrà crescere ancora".

Come valuta la situazione Amrabat?

"La Fiorentina ha la capacità finanziaria e di scelta di poter decidere senza aspettare Amrabat. Secondo me la società dovrebbe provare a tenerlo Amrabat, Commisso ha la potenza di non venderlo e costruire comunque un buon mercato. Il giocatore lo vedrei meglio in Premier che in Spagna però è forte e potrebbe giocare ovunque. Se arrivano i soldi è giusto venderlo e investire in altri profili".

Come risolvere il problema del gol per la Fiorentina?

"I numeri aiutano a capire il problema ma bisogna anche saperli interpretare, i numeri. Di sicuro sono abbastanza impietosi nella stagione appena finita".

Lei è agente di Cambiaso, cosa c'è di vero sulla trattativa con i viola?

"Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto, poi ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma i bianconeri ci hanno detto che non c'è la volontà di darlo via. Lui vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore".

Berardi tra Sassuolo, Lazio e Fiorentina.

"Lui deve capire se vuole restare a Reggio Emilia dove c'è una grande organizzazione ma non la volontà di salire di livello. Dovrà decidere il giocatore".

Zaniolo alla Juventus?

"Non mi pare faccia il caso dei bianconeri in questo momento. Lo vedrei bene alla Fiorentina perché è un giocatore forte, ha grande talento ma certi comportamenti hanno lasciato spesso a desiderare".