AG. CABRAL A FV: “COI VIOLA TRATTAVAMO DA SETTIMANE. DV9? ZERO PRESSIONI”

Arthur Mendonça Cabral. La Fiorentina non ha avuto alcun dubbio nella scelta del sostituto di Dusan Vlahovic e ha deciso di puntare con forza sull'attaccante classe 1998 del Basilea. Un talento brasiliano tutto da scoprire, che solamente in questa stagione ha realizzato finora ben 27 reti in 31 presenze, senza alcuna paura di raccogliere l'eredità della maglia numero 9. Ce l'ha raccontato - in esclusiva per FirenzeViola.it - il suo agente Paulo Pitombeira, procuratore fra i più importanti e riconosciuti dell'intero Brasile.



Signor Pitombeira, chi meglio di lei per presentare Arthur Cabral? Ci aiuta a conoscerlo più da vicino?

"Arthur Cabral è un attaccante dotato di una grande forza fisica, ha presenza in area di rigore e massima finalizzazione. Lo dimostrano i 65 gol segnati col Basilea nelle ultime stagioni. Penso che sia maturato molto in Svizzera e che oggi sia pronto per fare questo importante salto nella sua carriera, ovvero giocare in Serie A e in un club come la Fiorentina".

Quali sono le sue prime sensazioni su questa nuova avventura?

"Le migliori possibili, nonostante siano passati appena pochi giorni abbiamo trovato una città meravigliosa e a misura d'uomo. La Fiorentina poi è un club storico, con dei tifosi appassionati e sempre presenti. Non posso poi non sottolineare la grande professionalità mostrata dalla società gigliata, da quando abbiamo iniziato a parlare fino alla chiusura della trattativa. Ho trovato persone molto capaci e preparate per costruire una Fiorentina sempre più forte".

Pensa che Arthur possa adattarsi in breve tempo a questa nuova realtà?

"Sì, ne sono convinto. Secondo me Arthur si adatterà molto rapidamente sia alla sua nuova città sia al suo nuovo club. Il popolo italiano è molto accogliente, in particolare i fiorentini, e questo fa la differenza quando arriva un atleta da un altro Paese".

Ci racconta come si è sviluppata la trattativa con la Fiorentina?

"La Fiorentina ci ha cercati diverse settimane fa, quando la cessione di Vlahovic ha iniziato a prendere forza. Arthur oggi è uno dei migliori e maggiori goleador del calcio europeo, così l'interesse dei viola è aumentato di giorno in giorno. Le nostre conversazioni sono state fin da subito molto positive e sono sicuro che tutti siano rimasti soddisfatti di quest'operazione. Giocare in Serie A sarà importante per la crescita di Arthur Cabral, anche in ottica Nazionale visto che il Brasile lo ha recentemente convocato. Ci auguriamo tutti che possa avere lo stesso successo che ha avuto al Basilea, continuando a fare bene proprio come gli altri calciatori che gestiamo nella mia agenzia dentro e fuori dal Brasile. Penso per esempio a Gabriel Jesus, Lucas Verissimo, Thiago Mendes, Roger Guedes, Ricardo Goulart, João Victor e Gabriel Pereira".

L'ultima domanda è su Dusan Vlahovic, di questi tempi è inevitabile: Arthur Cabral sente la pressione di doverlo sostituire?

"Arthur è tranquillo e determinato, vuole ripagare la fiducia del club sul campo. Sa bene che Vlahovic qui ha segnato un'epoca a suon di gol, ma lui deve e vuole scrivere la sua storia personale a Firenze. Ha lavorato duro, si è sacrificato e sforzato molto, fin da quando era un ragazzino, per arrivare a questo livello. Abbiamo grandi aspettative e tanta fiducia in lui, Arthur Cabral regalerà grandi gioie ai tifosi gigliati".