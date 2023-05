ADANI A FV: "PRAGA? ITALIANO RESTI SU SUE IDEE. JOVIC È UN TITOLARE"

Fonte: Ludovico Mauro

Daniele Adani, al termine del pomeriggio trascorso in Piazza della Repubblica per la "Bobo TV", si è intrattenuto in esclusiva a FirenzeViola.it per parlare di Fiorentina, a iniziare dalla finale di Conference League contro il West Ham: "Io vedo una partita che si gioca su caratteristiche diverse: Italiano è un tecnico di proposta, Moyes di duelli. Il pronostico rimane in parità, ma Italiano è nel momento migliore della sua stagione e deve insistere sui suoi principi di gioco".

La Fiorentina, contro l'Inter, ha sprecato un'occasione?

"E' stata una partita giocata bene, gli errori si possono fare, ma se misuri le occasioni della Fiorentina sono tantissime e meritava qualcosa in più. La sfida è rimasta in discussione per le tante cose positive fatte dai viola".

Gonzalez e Quarta li vede nelle rotazioni dell'Argentina?

"Nico è più avanti, sta solo a lui ripristinare le gerarchie. Quarta può migliorare e deve farlo se vuole sostituire qualche esperto come Otamendi".

Cosa ha limitato Jovic nell'arco della stagione?

"Secondo me non è riuscito a tirare fuori tutte le sue qualità, che sono da titolare. Mentre Cabral è stato bravo a capitalizzare le sue occasioni, ma Jovic può fare comodo anche per il futuro e lo dimostra pure quando non è al meglio. Firenze è un'occasione troppo ghiotta per sprecarla".

Italiano può andarsene?

"E' uno degli allenatori più ambiti, a Napoli vogliono andare in tanti. Ma se Italiano rimanesse a Firenze, i viola potrebbero ulteriormente alzare il livello".

Questo lo scatto realizzato ad Adani da FirenzeViola.it: