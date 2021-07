ABNEGAZIONE, GRUPPO, TATTICA: IN ATTESA DEI 6 BIG COSA CONTA PER LLE SCELTE DEL TECNICO

La Fiorentina prosegue il suo lavoro quotidiano a Moena dove Vincenzo Italiano è un vero martello con i suoi nuovi giocatori. E chi vuole restarlo deve dimostrare abnegazione e impegno già in questo periodo di preparazione. Il tecnico non vuole lasciare indietro nessuno e in questo periodo di allenamenti si ferma spesso a far capire dov'è l'errore e come evitarlo, quali sono i movimenti giusti per il suo 4-3-3 e come svilupparlo in partita. Insomma l'allenatore vuole una Fiorentina in cui tutti siano dei titolari. Lo ha dimostrato il suo Spezia la scorsa stagione quanto sia importante che tutti capiscano i meccanismi di squadra, lo ha dimostrato il ct mancini con la sua Italia: chiunque giocasse doveva dare il suo contributo e questo si fa creando un gruppo unito in cui i singoli si riconoscano e si divertano ma in cui tutti devono dare il massimo e mettersi a disposizione. La prossima settimana Vincenzo Italiano tirerà le somme con il dg Barone e il ds Pradè atteso a Moena per fare il punto sul mercato. Le valutazioni di Italiano saranno fatte anche in base a quanto dato e dimostrato dai giocatori in questo periodo nonostante il rientro dei cinque (sei se contiamo Amrabat) big possibili titolari potranno incidere sulle scelte e gli equilibri creati a Moena, ma per ora decidono quelli.