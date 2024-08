A FELCSUT VIETATO SBAGLIARE, KEAN DAL 1' CON SOTTIL E COLPANI

Vietato sbagliare stasera a Felcsut, piccolo borgo a una quarantina di chilometri da Budapest dove la Fiorentina si gioca l’accesso alla prossima Conference League. Il 3-3 dell’andata ha indubbiamente aumentato le speranze degli ungheresi che adesso sognano a occhi aperti, motivo per cui i viola faranno bene a non dare niente per scontato e soprattutto non snobbare l’avversario come avvenuto nelle prime fasi del match d’andata.

Kean dal primo minuto, come Amrabat, dubbio Colpani - Di certo non sembra l’occasione ideale per eccedere con il turnover, tanto che l’undici da mettere in campo sembra pressoché scontato. Con De Gea destinato a rinnovare l’alternanza con Terracciano saranno Quarta, Pongracic e Ranieri i tre difensori mentre in mezzo Amrabat e Mandragora saranno sostenuti ai lati da Dodò a destra e Biraghi a sinistra. Davanti, con Kean dentro dall’inizio, Sottil e probabilmente Colpani saranno i trequartisti.

Doppio binario campo/mercato - Intanto in casa viola tiene banco anche il mercato, tanto più dopo la mancata convocazione di Barak ma soprattutto dopo le voci in arrivo dalla Turchia per Amrabat. Il marocchino stasera dovrebbe giocare ma il trasferimento a Istanbul è un’ipotesi sempre più concreta. Meno certezze sulle nuove eventuali avances del Brentford per Kayode, anche perché la partenza del terzino obbligherebbe a nuovi colpi sul fil da lana e non bastasse già la sostituzione di Amrabat intervenire anche sulla fascia destra sarebbe un surplus di lavoro non banale.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

AKADEMIA PUSKAS (4-3-3): Pecsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde, Nissilla, Favorov, Plsek, Soisalo, Pulijc, Nagy

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi, Sottil, Colpani, Kean