A CACCIA DI UN PRIMATO UNICO: COL BASILEA PER LA STORIA D'EUROPA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A caccia di un altro record. Stavolta, però, quello che la Fiorentina sta sognando ad occhi aperti sarebbe un primato letteralmente unico all’interno della storia delle competizioni internazionali. I più scaramantici sono già pronti a fare i dovuti scongiuri eppure qualora il club viola dovesse strappare il pass per la finale di Conference League, in programma a Praga il prossimo 7 giugno, la società di Commisso diventerebbe la prima e unica d’Europa ad aver raggiunto la finale dei quattro principali tornei patrocinati dalla Uefa, dopo l’ultimo atto in Coppa dei Campioni (oggi Champions League) nel 1956/57 contro il Real Madrid, in Coppa delle Coppe nel 1960/61 con i Rangers (finale poi bissata l’anno successivo contro l’Atlético Madrid) e Coppa Uefa (oggi conosciuta come Europa League) nel 1989/90 con la Juventus.

Con il passaggio del turno ai quarti di finale di Conference ai danni del Lech Poznan, Biraghi e compagni hanno già toccato un primo record (se pur condiviso), ovvero quello di essere la quarta squadra europea a disputare tutte e quattro le semifinali delle competizioni Uefa, assieme alla Roma, al Feyenoord e al Marsiglia. Il traguardo che i viola hanno messo nel mirino, tuttavia, non ha come detto eguali, se si considera che i giallorossi e gli olandesi non hanno mai disputato nella loro storia una finale di Coppa delle Coppe e che i francesi non sono mai arrivati in fondo né alla Conference (sono stati eliminati un anno fa in semifinale dal Feyenoord appunto) né alla Coppa Uefa.

Ecco perché il doppio confronto con il Basilea - oltre a mettere in palio la possibilità di vincere un trofeo internazionale che a Firenze non si vede dal 1961 e di ottenere dalla Uefa un bonus economico di 3 milioni di euro, da sommare agli oltre 9 già incassati - ha assunto in queste settimane un valore di assoluto prestigio. Che, al di là della storia della Fiorentina, potrà avere a cascata ripercussioni anche sull’epopea del calcio italiano, dove i viola per il momento si sono già presi la palma della quarta squadra con più semifinali Uefa giocate, alle spalle di Juventus, Inter e Milan. L’opera, però, adesso va completata al meglio.