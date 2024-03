A CACCIA DI UN NUOVO GASPERAZO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ci sono antipatie che possono nascere da una risposta data nel modo sbagliato, nel momento sbagliato. Altre che possono nascere semplicemente “a pelle”. E poi ci sono antipatie che possono nascere per la rincorsa ad un posto in Champions League. Ed è questa che hanno vissuto Gian Piero Gasperini e la Fiorentina nel febbraio del 2009. I viola, quarti, con Prandelli in panchina e Gilardino e Mutu in campo. I rossoblu, quinti, con Gasp a dirigere Milito e Thiago Motta. È quest’ultimo a segnare il gol che sblocca la partita, seguito poco dopo da Palladino e dallo stesso Milito. Di solito, in questi casi, la partita finisce, il Genoa sorpassa la Fiorentina, Gasperini nel post partita si sarebbe presentato davanti alle telecamere tronfio e orgoglioso della vittoria - anziché boicottare il confronto con la stampa per protesta - e chissà, magari la rivalità tra lui e Firenze non ci sarebbe mai stata. Anzi, a pensarci bene, forse in questo scenario le strade del tecnico piemontese e della Fiorentina si sarebbero anche potute incrociare, un domani. Invece Adrian Mutu quel giorno decise che era l’antipatia reciproca che avrebbe dovuto regnare tra le due parti negli anni successivi. Con una tripletta da almanacchi, realizzata tra il 15’ e il 49’ della ripresa, il Fenomeno ribaltò il match, condannò il Genoa alla Coppa Uefa e fece vivere a Gasperini il suo primo dei tanti “Gasperazi” contro l' odiata Fiorentina.

I PRECEDENTI - "Senza di me non sapresti più che fare. E io senza di te non mi divertirei più". Si potrebbe sintetizzare con la frase che il Joker di Heath Ledger disse a Batman, la lunga rivalità tra il Gasp e i Viola. Qualche volta sfociata in toni un po’ troppo accesi, spesso anche limitata al tagliente humor fiorentino (iconica, in tal senso, la maglia che alcuni tifosi del parterre regalarono al tecnico, con su scritto “Gasperini uno di noi”), ma comunque uno di quei classici acredini sportivi che fanno bene ai racconti sul calcio. Sono ben 33 i precedenti in cui Gasperini e la Fiorentina si sono trovati uno di fronte all’altro, con 8 vittorie per il tecnico, 14 pareggi e 11 vittorie dei viola. Una vera e propria “bestia nera”, dunque, dato che soltanto contro Inter e Juventus lo score è peggiore. Score che peraltro si è acutizzato da quando Vincenzo Italiano è diventato allenatore dei gigliati. Dal 2021, infatti, Atalanta e Fiorentina si sono incrociate 6 volte, con 4 vittorie per il club di Rocco Commisso, un pari e una sola gioia per gli orobici.

LA PRIMA DI UNA NUOVA TRILOGIA - La storia tra le due parti è destinata ad allungarsi nel prossimo mese, con una trilogia tra Campionato e Coppa Italia che potrebbe garantire una bella dose di rivalsa dell'uno sull'altro, a partire da oggi. Forse lo scenario non è intriso di emotività e di posta in palio come quello di 15 anni fa, ma il match tra Atalanta e Fiorentina vale moltissimo in termini di classifica. Un'eventuale vittoria permetterebbe a Biraghi e compagni di rispondere alla vittoria della Lazio, superare (momentaneamente) il Napoli e avvicinarsi al sesto posto dei bergamaschi. Viceversa una sconfitta garantirebbe alla Dea un allungo di 7 punti: differenziale difficile da recuperare nelle 10 partite rimanenti. Adesso la palla passa al campo, quello del Gewiss Stadium, dove la Fiorentina cercherà di andare a caccia di un nuovo, ennesimo, Gasperazo.