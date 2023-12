A CACCIA DEL TRIS

FirenzeViola.it

Il secondo portiere per clean sheet in questa Serie A (Milinkovic-Savic, con otto) contro il portiere che è sesto per gare concluse senza subire gol (5, ovvero Terracciano). Più che in attacco, la sensazione è che Fiorentina-Torino questa sera sia destinata a giocarsi sull'attenzione che metteranno le fasi difensive delle due squadre. Una certezza per quanto riguarda la formazione di Juric (che può vantare la quarta miglior retroguardia del campionato, con appena 17 reti subite in altrettante gare), una novità per quella di Italiano che dopo aver mantenuto la porta inviolata contro Verona e Monza (prima ancora c'era stato il 3-0 del Franchi contro la Salernitana, a cui aveva fatto seguito l'1-1 con la Roma) punta a fare tris anche con i granata.

Resta in ogni caso la sensazione che la Fiorentina, spesso accusata di concedere tante occasioni agli avversari e di subire gol alla prima infilata, non stia vivendo una semplice fase "felice" (o fortunata) all'interno del proprio modo di difendere ma abbia piuttosto imparato a essere cinica e, quando serve, a saper vincere di "corto muso". Nelle ultime cinque gare, oltre a 10 punti racimolati, i viola hanno incassato appena due reti (il Torino ne ha prese tre) ma sono stati soprattutto i progressi tattici che hanno marcato la svolta della squadra: l'impiego della difesa a tre nei finali di gara contro Verona (gli ultimi 5') e Monza (ben 25') è infatti il segnale che Vincenzo Italiano ha deciso di varare con continuità soluzioni fino a poco tempo fa solo accennate (i tre centrali si erano visti già a Udine e un anno fa a Milano contro l'Inter).

Stasera oltretutto il tecnico potrà avere l'imbarazzo della scelta: Martinez Quarta è tornato a disposizione dopo la febbre dei giorni scorsi (e sarà molto probabilmente titolare) mentre sono stati regolarmente convocati Milenkovic e Mina - determinante con i suoi ingressi in campo nelle ultime due gare - ed è pure presente nell'elenco il baby Comuzzo. Le migliori condizioni, dunque, per confermare i segnali incoraggianti delle ultime uscite e rispedire al mittente le voci su un possibile nuovo innesto di mercato a livello di centrali difensivi.