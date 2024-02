A BOLOGNA NON SI SALVA NESSUNO, BIRAGHI IL PEGGIORE, MALE JACK

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Zirkzee lo grazia mancando il tacco su uno dei primi palloni dentro l’area poi Orsolini trova l’angolo giusto. Risponde con i pugni a Saelemaekers prima che Orsolini alzi sopra la traversa la ribattuta. Ringrazia Posch (e il VAR) perchè sulla punizione di Orsolini avrebbe più di una responsabilità. Si riscatta nel secondo tempo con un paio d’interventi poi capitola su Odgaard, 5,5

KAYODE - Un bel pallone recuperato su Zirkzee prima di mandar al tiro Mandragora ma anche un’amnesia pericolosa che consente a Saelemaekers di arrivare al tiro. Nel finale finisce in mezzo sull’azione del raddoppio bolognese, 5,5

MILENKOVIC - Tagliato fuori dall’imbucata che manda Zirkzee al tiro a metà primo tempo. Ammonito per fallo su Zirkzee a un quarto d’ora dall’intervallo. Qualche anticipo positivo ma anche più di un problema pure nel secondo tempo, 5,5

RANIERI - Tiene in gioco Orsolini in occasione del vantaggio bolognese poi però ci mette malizia quando può, anche su Zirkzee, fino al crollo finale che coinvolge anche lui, 5,5

BIRAGHI - Il primo affondo di Orsolini non è sufficiente a fargli drizzare le antenne così sul lancio di Ferguson, poco dopo, l’esterno rossoblu entra in area e segna l’uno a zero. In difficoltà anche sulle palle alte come sul corner girato alto da Beukema nel finale rimedia il giallo e osserva Odgaard raddoppiare. Notte fonda, 4,5

ARTHUR - Spesso in difficoltà sulle ripartenze del Bologna nel primo tempo soffre la fisicità degli avversari. Si fa apprezzare di più in chiusura, anche nel secondo tempo quando il suo anticipo su Ferguson evita il peggio, ma la squadra non gira intorno a lui, 5,5

Dal 38’st MAXIME LOPEZ - S.v.

MANDRAGORA - Arriva al tiro dopo il vantaggio del Bologna alzando però la mira sopra la traversa. Come il compagno di reparto ha i suoi bei problemi a contenere la mediana rossoblu, 5,5

Dal 38’st DUNCAN - S.v.

IKONÈ - Il più pimpante in avvio si fa apprezzare sulla prima incursione a destra poi arriva al tiro su invito di Bonaventura. Esce lentamente di partita e nel secondo tempo non riesce a trovare molta profondità oltre a sprecare il tiro da buona posizione a una decina di minuti dalla fine. Ultimo squillo un cross per Nzola, ma è poca cosa come la sua prova nel complesso, 5

BONAVENTURA - Chiude bene uno dei primi triangoli con Ikonè che arriva al primo tiro della gara. Si rivede al tiro, parato da Ravaglia, ma col passare dei minuti va sempre più in affanno, 5

Dal 11’st BELTRAN - Ingresso non semplice tra dribbling non riusciti e palloni non difesi. Meglio nell’appoggio di testa per l’occasione di Nzola ma di certo non cambia volto alla sua squadra, 5,5

NICO - Avvio non semplicissimo tra la marcatura di Posch e qualche errore come quando ignora Belotti a centro area e conclude sull’esterno della rete. Resta il dubbio su una sua caduta in area, poi rimedia un brutto colpo sul finale di primo tempo e Italiano lo sostituisce a inizio serata. Seratuccia, 5

Dal 25’st NZOLA - Di testa manda fuori di poco dopo il suo ingresso ma in posizione di offside. Ingresso ininfluente, 5,5

BELOTTI - Stavolta la cura di domenica scorsa non funziona, sbatte sulla difesa rossoblu e nel secondo tempo non è mai servito, 5,5

ITALIANO - Conferma più o meno l’undici del Frosinone con il ritorno dal 1’ di Arthur, accanto a Mandragora, e con Bonaventura trequarti a supporto di Belotti. A parte i primi minuti il Bologna sale presto in cattedra sfruttando l’arma del contropiede e affondando a destra dove Orsolini segna due volte seppure la seconda, su punizione, venga annullata con l’impiego del Var. Dopo 10’ nella ripresa, e le occasioni per il raddoppio del Bologna, richiama Bonaventura e inserisce Beltran, poi anche Nico per Nzola ma senza frutti e nemmeno Maxime e Duncan cambiano le cose. Sconfitta meritata e pesante per una Fiorentina parsa a tratti in confusione e anche il duello con Thiago Motta lo vede sconfitto, 5