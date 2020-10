64 ANNI DI PRESSIONE

C'è un'altra faccia della medaglia nella corsa della Fiorentina ad un attaccante nelle ultime ore del calciomercato chiuso pochi giorni fa: gli attaccanti che la maglia viola la indossano già. Christian Kouame, Dusan Vlahovic e Patrick Cutrone: 64 anni in tre e ora con ulteriore pressione addosso.

Già, perché fin dalle prime tre partite giocate dalla squadra di Iachini è apparsa evidente la scarsa vena realizzativa della Fiorentina. Almeno quattro palle gol sbagliate da Kouame, una da Vlahovic a Milano e Cutrone che fin qui di tempo in campo ha trascorso appena 41' sui 180 disponibili. Questi giorni di pausa saranno utili a Iachini per lavorare su nuove soluzioni in attacco - con un Chiesa in meno e un Callejon in più - anche se dovrà fare a meno di tutti e tre i suoi principali interpreti impegnati con le rispettive Nazionali.

Non è un mistero che fosse il tecnico in primis a cercare un profilo con più esperienza per l'attacco gigliato, ma tra il no di Milik e le difficoltà per Piatek ora dovrà arrangiarsi con ciò che ha: tre giocatori di prospettiva che ad oggi fanno fatica a garantire continuità. Si dice però che riconoscere il problema è la prima parte per risolverlo: la Fiorentina ha problemi a far gol con gli attaccanti, ora sta ai tre 20enni invertire la rotta.